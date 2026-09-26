జాతీయ స్థాయిలో ఏపీ ఐ&పీఆర్కు అరుదైన గుర్తింపు..
Amaravati: ఏపీ ఐ&పీఆర్ శాఖకు, డిజిటల్ కార్పొరేషన్కు జాతీయ స్థాయిలో స్కోచ్ సిల్వర్, గోల్డ్ అవార్డులు దక్కాయి. పారదర్శక సేవలకు గుర్తింపు.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖకు జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. మీడియా అక్రిడిటేషన్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, నిబంధనలకు అనుగుణంగా నిర్వహించినందుకు ఐ&పీఆర్ శాఖకు ప్రతిష్ఠాత్మక స్కోచ్ సిల్వర్ పురస్కారం దక్కింది. అదే సమయంలో సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఏపీ డిజిటల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్కు గోల్డ్ స్కోచ్ అవార్డు లభించింది.
న్యూఢిల్లీలోని ఇండియా హాబిటాట్ సెంటర్లో శనివారం జరిగిన 109వ స్కోచ్ సమ్మిట్లో ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. గవర్నెన్స్ విభాగంలో మీడియా అక్రిడిటేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా పారదర్శకమైన సేవలు అందించినందుకు ఐ&పీఆర్ శాఖకు సిల్వర్ అవార్డు లభించింది. సమాచార శాఖ డైరెక్టర్ విశ్వనాథన్ తరఫున జాయింట్ డైరెక్టర్ ఐ. సూర్యచంద్రరావు, ఆర్ఐఈ డా. నాగరాజ అవార్డును అందుకున్నారు.
డిజిటల్ విధానంతో అక్రిడిటేషన్లో మార్పులు
మీడియా ప్రతినిధులకు అక్రిడిటేషన్ల జారీ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేలా ఐ&పీఆర్ శాఖ పలు డిజిటల్ సంస్కరణలు చేపట్టింది. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో దరఖాస్తుల పరిశీలన, అర్హతలను నిబంధనల ప్రకారం పరిశీలించడం వంటి చర్యలు చేపట్టింది. అర్హత ఉన్న జర్నలిస్టులకు సకాలంలో అక్రిడిటేషన్లు అందేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు శాఖ తెలిపింది.
అక్రిడిటేషన్ ప్రక్రియలో సిఫార్సులకు తావులేకుండా నిబంధనలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించడమే లక్ష్యంగా పనిచేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియను డిజిటల్ విధానంలోకి తీసుకురావడంలో ఐ&పీఆర్ శాఖ డైరెక్టర్ విశ్వనాథన్ మార్గదర్శకత్వం కీలకంగా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు.
డిజిటల్ కార్పొరేషన్కు గోల్డ్ అవార్డు
ఇదే సమ్మిట్లో ఏపీ డిజిటల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్కు గోల్డ్ స్కోచ్ అవార్డు లభించింది. అమరావతి ‘క్వాంటం వ్యాలీ’పై డిజిటల్ అండ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అంశంలో చేపట్టిన కార్యక్రమానికి ఈ పురస్కారం దక్కింది. ఈ అవార్డును డిజిటల్ కార్పొరేషన్ ఈడీ రాణి సుస్మిత, స్పెషల్ ఆఫీసర్ శేషు కుమార్ అందుకున్నారు.
టీమ్ ఐ&పీఆర్కు గుర్తింపు
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ విశ్వనాథన్ మాట్లాడుతూ.. మీడియా రంగానికి మరింత పారదర్శకమైన సేవలు అందించేందుకు శాఖ చేస్తున్న కృషికి స్కోచ్ అవార్డులు దక్కడం గర్వకారణమన్నారు. ఈ పురస్కారాలు కేవలం శాఖకు మాత్రమే దక్కిన గుర్తింపు కాదని, అక్రిడిటేషన్, డిజిటల్ కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేసేందుకు కృషి చేసిన టీమ్ ఐ&పీఆర్ సమిష్టి కృషికి దక్కిన గౌరవం అని పేర్కొన్నారు.
ఏపీ డిజిటల్ కార్పొరేషన్కు గోల్డ్ స్కోచ్ అవార్డు రావడం పట్ల కూడా ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సంస్థ అధికారులు, సిబ్బందిని అభినందించారు. పారదర్శక పాలనను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, భవిష్యత్తులో ప్రజలకు, మీడియా ప్రతినిధులకు మరింత మెరుగైన డిజిటల్ సేవలు అందించేందుకు ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతామని విశ్వనాథన్ తెలిపారు.