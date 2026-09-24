Amaravati: గురువులపై దాడి.. వైసీపీపై హోం మంత్రి అనిత ఫైర్!
Amaravati: శాప్ కార్యాలయం వద్ద టీచర్లపై దాడి ఘటనపై పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్తో వైసీపీ తీరును ఎండగట్టిన హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత. రౌడీషీటర్ల వినియోగంపై తీవ్ర ఆరోపణలు.
Amaravati: విజయవాడ శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉపాధ్యాయులపై జరిగిన దాడి ఘటనపై హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి వైసీపీపై పలు ఆరోపణలు చేస్తూ పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. టీచర్లు తమ సమస్యను చెప్పుకునేందుకు శాప్ కార్యాలయానికి వస్తే.. వారిపై దాడి చేయడం ఏ విధమైన రాజకీయమని ప్రశ్నించారు. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
టీచర్లపై దాడికి వచ్చిన వారిలో పలువురిపై గతంలో కేసులు ఉన్నాయని మంత్రి అనిత ఆరోపించారు. రౌడీషీటర్లు, సస్పెక్ట్ షీటర్లు, బ్లేడ్ బ్యాచ్కు చెందినవారిని రాజకీయ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించుకుంటున్నారంటూ విమర్శించారు. శాప్ కార్యాలయం వద్ద జరిగిన ఘటనలో పాల్గొన్న వ్యక్తులపై ఉన్న కేసులు, వారి గత నేర చరిత్రను వివరిస్తూ ప్రజెంటేషన్లో వివరాలు వెల్లడించారు. అయితే ఈ ఆరోపణల్లోని వ్యక్తిగత కేసుల వివరాలు పోలీసు దర్యాప్తు, న్యాయ ప్రక్రియ ద్వారా నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంటుంది.
చిన్నపిల్లలను శారీరకంగా వేధించిన ఆరోపణలపై కేసులు నమోదైన వారిని కూడా రాజకీయ కార్యక్రమాలకు తీసుకురావడంపై మంత్రి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పోక్సో కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తిని కూడా చిన్నపిల్లాడిగా ఎలా అభివర్ణిస్తారని ప్రశ్నించారు. చిన్నారులపై నేరాలకు సంబంధించిన కేసులను రాజకీయ విమర్శలకు ఉపయోగించడం సరికాదని అన్నారు.
వైసీపీపై మరింత తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేసిన అనిత.. ఆ పార్టీ నేతలు రౌడీషీటర్లను రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. సోషల్ మీడియాలో రౌడీషీటర్ల ఫొటోలు పెట్టి వారికి మద్దతుగా ప్రచారం చేయడం ద్వారా యువతను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. ముఖ్యంగా జెన్జీ పేరుతో కొత్త తరాన్ని అక్రమ కార్యకలాపాల వైపు మళ్లించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయంటూ హెచ్చరించారు.
2024 ఎన్నికల తర్వాత వైసీపీ అధినేత జగన్ నిర్వహించిన పరామర్శల్లో కూడా ఎక్కువగా సంఘ విద్రోహ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులే ఉన్నారంటూ అనిత ఆరోపించారు. తాడేపల్లి నుంచి ఆదేశాలు తీసుకుని గూండాలు, రౌడీలతో దాడులకు పాల్పడుతున్నారన్న సమాచారం తమ వద్ద ఉందని పేర్కొన్నారు. వ్యవస్థలపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి రౌడీషీటర్లను వినియోగించడం ప్రజాస్వామ్య రాజకీయాల్లో ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు.
ఇదిలా ఉంటే.. శాప్ కార్యాలయం వద్ద జరిగిన ఘటనపై పోలీసులు ఇప్పటికే పలు కేసులు నమోదు చేశారు. దాడికి పాల్పడిన వారిని సీసీటీవీ, ఇతర ఆధారాలతో గుర్తించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. విజయవాడలో పలువురు వైసీపీ నేతలపై రౌడీషీట్లు తెరవాలని కూడా పోలీసు శాఖ ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు వార్తలు వెలువడ్డాయి.
టీచర్లపై దాడి చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడమే ప్రభుత్వ బాధ్యత అని.. అదే సమయంలో ఘటనపై రాజకీయ ఆరోపణలకు మించి వాస్తవాలు దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉందని మంత్రి అనిత స్పష్టం చేశారు.