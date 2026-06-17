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Amaravati: రెండేళ్ల కూటమి పాలన భద్రతకు కొత్త నిర్వచనం.. వంగలపూడి అనిత!

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న వేళ శాంతిభద్రతలు, మహిళా రక్షణ, డ్రగ్స్ నిర్మూలనపై హోంమంత్రి ప్రగతి నివేదిక విడుదల చేశారు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 17 Jun 2026 6:36 AM IST
Amaravati
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Amaravati: రెండేళ్ల కూటమి పాలన భద్రతకు కొత్త నిర్వచనం.. వంగలపూడి అనిత!

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Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత శాంతిభద్రతలు, మహిళల భద్రత, సైబర్ నేరాల నియంత్రణ, డ్రగ్స్ నిర్మూలన, విపత్తు నిర్వహణ వంటి కీలక రంగాల్లో విస్తృత స్థాయిలో సంస్కరణలు చేపట్టినట్లు రాష్ట్ర హోం వ్యవహారాలు, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ కాలంలో రాజకీయ ప్రయోజనాలకు పరిమితమైన వ్యవస్థలను ప్రజా సేవా దృక్పథంతో పునర్నిర్మించామని, ప్రజల భద్రతే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు....

రాష్ట్ర సచివాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి వెల్లడించిన వివరాలు చూస్తే, ప్రభుత్వం కేవలం నేరం జరిగిన తర్వాత స్పందించే విధానానికి బదులుగా, నేరం జరగకుండా ముందుగానే అడ్డుకునే విధానంపై దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. సాంకేతికత, పారదర్శకత, వేగవంతమైన స్పందన, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో భద్రతా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంటోంది.

*నేర నియంత్రణలో సాంకేతిక విప్లవం*

నేటి కాలంలో నేరాల స్వరూపం మారుతోంది. సంప్రదాయ పోలీసింగ్‌కు తోడు సాంకేతికత ఆధారిత పర్యవేక్షణ అవసరం పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీసీటీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత విశ్లేషణ వ్యవస్థలు, డిజిటల్ నిఘా వంటి ఆధునిక సాంకేతిక సాధనాలను విస్తృతంగా వినియోగిస్తోంది.ఈ చర్యల ఫలితంగా రాష్ట్రంలో మొత్తం నేరాల శాతం 14.1 శాతం మేర తగ్గినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. నేరస్థుల కదలికలను ముందుగానే గుర్తించడం, ఆధారాలను వేగంగా సేకరించడం, కేసుల దర్యాప్తును శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో నిర్వహించడం వల్ల నేర నియంత్రణలో గణనీయమైన పురోగతి సాధ్యమైందని అధికారులు చెబుతున్నారు."ఇన్విజిబుల్ పోలీసింగ్" అనే విధానంతో ప్రజలకు కనిపించకుండానే భద్రతా వ్యవస్థ నిరంతరం పనిచేస్తోందని ప్రభుత్వం పేర్కొంటోంది.

*మహిళల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం*

ఏ సమాజ అభివృద్ధికైనా మహిళల భద్రత కీలక సూచిక. ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం మహిళల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది.ప్రతి జిల్లాలో ప్రత్యేక భద్రతా యంత్రాంగం, మహిళా రక్షణ విభాగాలు, సాంకేతిక ఆధారిత అత్యవసర స్పందన వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా "శక్తి యాప్" మహిళల భద్రతలో కీలక సాధనంగా మారింది.ఈ యాప్ ద్వారా ఇప్పటివరకు 11.15 లక్షలకు పైగా అత్యవసర SOS కాల్స్ అందగా, వాటిపై వెంటనే స్పందించి అవసరమైన సహాయం అందించినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. మహిళలపై జరిగే నేరాలపై ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ, వేగవంతమైన విచారణ, బాధితులకు న్యాయం అందించే ప్రక్రియను మరింత బలోపేతం చేశారు.ఒక మహిళ అర్ధరాత్రి కూడా భయపడకుండా రోడ్డుపై నడవగలిగితేనే నిజమైన స్వేచ్ఛ సాధించినట్లు భావిస్తున్నామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

*ఆపరేషన్ ముస్కాన్‌తో వేల కుటుంబాల్లో ఆనందం*

పోలీసు శాఖలో మానవీయ కోణాన్ని ప్రతిబింబించే కార్యక్రమాల్లో "ఆపరేషన్ ముస్కాన్" ఒకటి.

తప్పిపోయిన చిన్నారులు, మహిళలు, వృద్ధులను గుర్తించి కుటుంబాలకు చేర్చే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా 8,396 మందిని వారి కుటుంబ సభ్యులతో తిరిగి కలిపినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

ఒక కుటుంబ సభ్యుడు కనిపించకుండా పోయినప్పుడు ఆ కుటుంబం ఎదుర్కొనే మానసిక వేదనను తగ్గించడంలో ఈ కార్యక్రమం కీలక పాత్ర పోషించింది. వేలాది కుటుంబాల్లో మళ్లీ చిరునవ్వులు నింపిన ఈ కార్యక్రమం పోలీసు శాఖకు ప్రజల్లో మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది.

*చిన్నారుల రక్షణలో రాజీలేని వైఖరి*

పోక్సో కేసులను ప్రభుత్వం అత్యంత సున్నితంగా పరిగణిస్తోంది. చిన్నారులపై లైంగిక నేరాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది.

ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలు, వేగవంతమైన ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలు, ప్రత్యేక ప్రాసిక్యూషన్ వ్యవస్థ ద్వారా కేసులను త్వరితగతిన విచారించేలా చర్యలు చేపట్టారు.అంతేకాకుండా బాధిత చిన్నారులకు మానసిక సహాయం, కౌన్సెలింగ్, పునరావాస సేవలను అందిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 2,293 మంది చిన్నారులకు ఈ సేవలు అందించబడ్డాయి.చిన్నారుల భవిష్యత్తు రక్షణ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది.

*డ్రగ్స్‌పై యుద్ధం.. గంజాయి నిర్మూలన లక్ష్యం*

గత కొన్నేళ్లుగా రాష్ట్రంలో గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల సమస్య తీవ్ర ఆందోళన కలిగించింది. ముఖ్యంగా యువతపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది.ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా "ఈగల్" వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి డ్రగ్స్ మాఫియాపై కఠిన చర్యలు చేపట్టింది.

అంతర్రాష్ట్ర మాదకద్రవ్యాల నెట్‌వర్కులపై దాడులు, గంజాయి సాగు నిర్మూలన, విద్యాసంస్థల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా యువతను మత్తు పదార్థాల బారిన పడకుండా రక్షించే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.ప్రభుత్వం వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం 56,674 గంజాయి కేసులు నమోదు కాగా, 2,366 మందిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. నాలుగు కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను పూర్తిస్థాయి గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

*సైబర్ నేరాలపై సాంకేతిక యుద్ధం*

డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరుగుతున్న కొద్దీ సైబర్ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది.సైబర్ వార్ రూమ్స్, 1930 హెల్ప్‌లైన్, బ్యాంకులు మరియు టెలికాం సంస్థలతో సమన్వయం, రియల్ టైమ్ స్పందన వ్యవస్థల ద్వారా ఆన్‌లైన్ మోసాలను అరికట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది.

ఈ చర్యల ఫలితంగా సుమారు రూ.247 కోట్ల ప్రజల సొమ్మును మోసగాళ్ల బారిన పడకుండా రక్షించినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలను కూడా విస్తృతంగా నిర్వహిస్తూ ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తోంది.అత్యవసర సేవల్లో వేగవంతమైన స్పందన అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రతి నిమిషం విలువైనది. ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్పందన వ్యవస్థను ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఆధునీకరించింది.2024లో సగటున 30 నిమిషాలుగా ఉన్న స్పందన సమయం ప్రస్తుతం 10 నిమిషాల లోపుకు తగ్గినట్లు అధికారులు తెలిపారు.అత్యవసర సేవల్లో 97.47 శాతం స్పందన రేటు నమోదవడం రాష్ట్ర భద్రతా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.

*ఫోరెన్సిక్ రంగంలో ఆధునికీకరణ*

నేరాల దర్యాప్తులో ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ఫోరెన్సిక్ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.

ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి మే వరకు 7,793 కేసులకు సంబంధించిన ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలు పూర్తయ్యాయి. అత్యాధునిక పరికరాలు, ఆధునిక ప్రయోగశాలలు, శాస్త్రీయ పద్ధతులతో నేర విచారణను మరింత సమర్థవంతంగా మార్చేందుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

రోడ్డు భద్రతకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణనష్టాలను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది.

ప్రమాదకర ప్రాంతాల గుర్తింపు, ట్రాఫిక్ అమలు బలోపేతం, అవగాహన కార్యక్రమాలు, సీసీటీవీ పర్యవేక్షణ వంటి చర్యల ద్వారా ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

ప్రాణనష్టాల తగ్గింపే ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది.

*పోలీసు సంక్షేమంలో చారిత్రక నిర్ణయాలు*

శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసు సిబ్బంది పాత్ర కీలకం. అందుకే వారి సంక్షేమంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.6,000 మందికి పైగా పోలీసు నియామకాలు చేపట్టడం, 505 మంది గెజిటెడ్ అధికారులకు పదోన్నతులు కల్పించడం జరిగింది.

కానిస్టేబుల్ శిక్షణార్థుల స్టైపెండ్‌ను రూ.4,000 నుంచి రూ.7,500కు పెంచి అదనంగా రూ.7.5 కోట్ల నిధులు కేటాయించారు.ఈ చర్యలు పోలీసు సిబ్బందిలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్నాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

*జైళ్లను సంస్కరణ కేంద్రాలుగా మారుస్తున్నాం*

ప్రభుత్వం జైళ్లు కేవలం శిక్షా కేంద్రాలుగానే కాకుండా సంస్కరణ కేంద్రాలుగా మారాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.ఈ లక్ష్యంతో ఖైదీలకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ, ఉపాధి అవకాశాలు, మానసిక ఆరోగ్య సేవలు, డీ-అడిక్షన్ కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నారు.

శిక్ష పూర్తయిన తర్వాత సమాజంలో గౌరవప్రదమైన జీవితం గడపడానికి అవసరమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నారు.

*విపత్తు నిర్వహణలో దేశానికే ఆదర్శం*

తుఫాన్లు, వరదలు, భారీ వర్షాలు వంటి ప్రకృతి విపత్తులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం విపత్తు నిర్వహణ వ్యవస్థను పునర్వ్యవస్థీకరించింది.26 ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాలు, 22 ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాలు, డ్రోన్ ఆధారిత పర్యవేక్షణ, ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలు, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ ద్వారా ప్రాణనష్టాలను తగ్గించే చర్యలు చేపట్టింది.

అలాగే 872 మంది రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయి అధికారులకు ప్రత్యేక శిక్షణ అందించి విపత్తుల సమయంలో సమర్థవంతమైన స్పందనకు సిద్ధం చేసింది.

*భద్రతే అభివృద్ధికి పునాది*

ప్రజల భద్రత, మహిళల గౌరవం, యువత భవిష్యత్తు, సమాజ శాంతి కోసం ప్రభుత్వం సమగ్ర దృష్టితో పనిచేస్తోందని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పష్టం చేశారు. నేరం జరిగిన తర్వాత స్పందించడం కాకుండా, నేరం జరగకుండా ముందుగానే అడ్డుకోవడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.సాంకేతికత, పారదర్శకత, ప్రజల భాగస్వామ్యం, వేగవంతమైన స్పందన అనే నాలుగు స్తంభాలపై నిలిచిన ఈ భద్రతా వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలోనే అత్యంత సురక్షిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ముందుకు సాగుతోందని ప్రభుత్వం విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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