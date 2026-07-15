అమరావతిని గ్లోబల్ మోడల్ సిటీగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం..ఏపీ–యూఎన్ హ్యాబిటాట్ ఎంఓయూ..
Amaravati: సుస్థిర పట్టణాభివృద్ధి కోసం యూఎన్ హ్యాబిటాట్తో ఏపీ ప్రభుత్వం ఎంఓయూ. అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీగా తీర్చిదిద్దేందుకు కీలక అడుగు.
అమరావతి: రాష్ట్రంలో సమ్మిళిత, సుస్థిర పట్టణాభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేసేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన యూఎన్ హ్యాబిటాట్ కీలక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, యూఎన్ హ్యాబిటాట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనక్లాడియా రోస్బాక్ సమక్షంలో ఈ ఒప్పందం జరిగింది.
సింగపూర్ నుంచి వర్చువల్గా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రోస్బాక్, అమరావతి అభివృద్ధిని ప్రపంచ స్థాయి ప్రాజెక్టుగా అభివర్ణించడం విశేషం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా అమరావతి మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణాల అభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు, సాంకేతిక సహకారం అందనున్నాయి.
*యూఎన్ హ్యాబిటాట్ అంటే ఏమిటి?*
యూఎన్ హ్యాబిటాట్ అనేది ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన ప్రత్యేక సంస్థ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుస్థిర పట్టణాభివృద్ధి, అందరికీ గృహ వసతి, పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన, పర్యావరణ పరిరక్షణ, నగరాల ప్రణాళిక వంటి అంశాల్లో ప్రభుత్వాలకు సాంకేతిక సహాయం అందించడం దీని ప్రధాన బాధ్యత. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల్లో నగరాభివృద్ధికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న ఈ సంస్థతో ఏపీ ప్రభుత్వం నేరుగా భాగస్వామ్యం కావడం రాష్ట్రానికి ప్రతిష్ఠాత్మక పరిణామంగా భావిస్తున్నారు.
*సర్జ్–రైజ్–అప్లిఫ్ట్ ఏపీకి అంతర్జాతీయ మద్దతు*
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సర్జ్ ఏపీ, రైజ్ ఏపీ, అప్లిఫ్ట్ ఏపీ కార్యక్రమాలకు ఈ ఒప్పందం మరింత బలాన్నిస్తుంది. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో పేదరిక నిర్మూలన, జీవనోపాధి అవకాశాల పెంపు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ వంటి అంశాల్లో యూఎన్ హ్యాబిటాట్ నేరుగా సహకరించనుంది. అంతేకాకుండా అమరావతిలో పట్టణ వ్యవహారాలపై సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రపంచ స్థాయి పరిశోధనలు, విధాన రూపకల్పన, శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
*అమరావతి నిర్మాణంలో గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్*
అమరావతిని కేవలం రాజధానిగా కాకుండా ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచే గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. నగర నిర్మాణంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ, విస్తృత హరిత ప్రాంతాలు, సమర్థవంతమైన రవాణా, స్మార్ట్ మౌలిక వసతులు, ఆధునిక డిజిటల్ సేవలు, ప్రజలకు అనుకూలమైన జీవన వాతావరణం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ పట్టణాభివృద్ధి నమూనాలను అమరావతిలో అమలు చేయాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
*జీరో పావర్టీ లక్ష్యంతో కార్యాచరణ*
పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన ఈ ఒప్పందంలో కీలక అంశంగా నిలిచింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 'జీరో పావర్టీ' లక్ష్యంతో కార్యాచరణ రూపొందిస్తోందని సీఎం వెల్లడించారు. పేద కుటుంబాల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు, వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చేందుకు అమలు చేస్తున్న పీ-4 పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కార్యక్రమాన్ని యూఎన్ హ్యాబిటాట్ ప్రతినిధులకు వివరించారు. ప్రభుత్వ పథకాలతో పాటు ప్రైవేట్ రంగం, సమాజ భాగస్వామ్యంతో పేదరికాన్ని తగ్గించాలన్నదే ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశమని చెప్పారు.
*వాతావరణ మార్పులకు తట్టుకునే నగరాల నిర్మాణం*
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులు నగరాలకు పెద్ద సవాలుగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ ఒప్పందం ద్వారా క్లైమేట్ రెసిలియెంట్ సిటీస్ నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నారు. వరదలు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, కాలుష్యం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొనేలా నగరాల ప్రణాళిక రూపొందించనున్నారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ వినియోగం, పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల విస్తరణ, బయోడైవర్సిటీ పరిరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.
*డిజిటల్ గవర్నెన్స్కు మరింత ప్రాధాన్యం*
ఏపీ ఇప్పటికే డిజిటల్ గవర్నెన్స్లో దేశంలో ముందంజలో ఉందని సీఎం తెలిపారు. డేటా ఆధారిత పాలన, ప్రజా సేవల డిజిటలీకరణ, మున్సిపల్ సేవల ఆన్లైన్ వ్యవస్థ, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ వంటి అంశాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు యూఎన్ హ్యాబిటాట్ సాంకేతిక సహకారం అందించనుంది. అలాగే మున్సిపల్ ఫైనాన్స్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి పట్టణ సంస్థల ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే దిశగా చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
*వ్యర్థాల నిర్వహణ నుంచి గాలి నాణ్యత వరకు సమగ్ర ప్రణాళిక*
పట్టణాల్లో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న వ్యర్థాల నిర్వహణ, వాయు కాలుష్యం, బహిరంగ ప్రదేశాల అభివృద్ధి, పారిశుధ్యం వంటి అంశాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన విధానాలను అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. చెత్తను శాస్త్రీయంగా నిర్వహించడం, రీసైక్లింగ్ను ప్రోత్సహించడం, పార్కులు, ప్రజా వినోద కేంద్రాల అభివృద్ధి, స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం చర్యలు తీసుకోవడంలో యూఎన్ హ్యాబిటాట్ మార్గదర్శకత్వం అందించనుంది.
*2036 నాటికి పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో మార్పులు*
ఈ ఒప్పందం ప్రభావం పట్టణాభివృద్ధికే పరిమితం కాకుండా పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంపైనా ఉండనుంది. 2036 నాటికి గ్రీన్ ఎనర్జీ వినియోగాన్ని గణనీయంగా పెంచే దిశగా కార్యాచరణ రూపొందించనున్నారు. పట్టణాల్లో సౌర విద్యుత్, విద్యుత్ పొదుపు, పర్యావరణహిత నిర్మాణాలకు ప్రోత్సాహం లభించే అవకాశముంది.
*ప్రపంచ వేదికపై ఏపీ విజయాలు*
ఈ భాగస్వామ్యంతో రాష్ట్రంలో అమలు చేసే పట్టణాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను 2028లో మెక్సికోలో జరిగే 14వ వరల్డ్ అర్బన్ ఫోరమ్లో ప్రదర్శించాలని నిర్ణయించారు. ఇది ఏపీకి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావడమే కాకుండా విదేశీ పెట్టుబడులు, సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలకు కూడా దోహదపడే అవకాశం ఉంది.
*చారిత్రాత్మక ఒప్పందమన్న యూఎన్ హ్యాబిటాట్*
ఏపీ–యూఎన్ హ్యాబిటాట్ మధ్య కుదిరిన ఈ ఒప్పందాన్ని ఆ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనక్లాడియా రోస్బాక్ చారిత్రాత్మకమని అభివర్ణించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజన్కు అమరావతి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. పట్టణ ప్రణాళిక, వ్యర్థాల నిర్వహణ, కాలుష్య నియంత్రణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధి వంటి రంగాల్లో ఏపీతో కలిసి పనిచేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
*ఏపీ పట్టణాభివృద్ధికి మైలురాయి*
ఈ ఎంఓయూ ద్వారా రాష్ట్రానికి కేవలం సాంకేతిక సహకారం మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచస్థాయి నైపుణ్యం, విధానాలు, ఆర్థిక అవకాశాలు, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణాలను సుస్థిర, సమ్మిళిత, పర్యావరణహిత నగరాలుగా అభివృద్ధి చేయాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి ఈ ఒప్పందం కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది. భవిష్యత్తులో పట్టణ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచే అవకాశాలను ఈ భాగస్వామ్యం మరింత విస్తరించనుంది.