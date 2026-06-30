Amaravati: ఏపీ ఖనిజ రంగానికి కొత్త కళ.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యూహం
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజ రంగానికి సరికొత్త దిశానిర్దేశం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఖనిజ సంపదను కేవలం తవ్వి విక్రయించే స్థాయిలో కాకుండా, వాటికి విలువ జోడించి ప్రపంచ మార్కెట్లో పోటీ పడే స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. గనుల శాఖపై నిర్వహించిన సమీక్షలో భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఖనిజ రంగాన్ని పూర్తిగా ఆధునీకరించే దిశగా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మినరల్ మ్యాపింగ్ నుంచి వ్యాల్యూ అడిషన్ వరకు, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ నుంచి ఉచిత ఇసుక సరఫరా పర్యవేక్షణ వరకు అనేక అంశాలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ నిర్ణయాలు అమలైతే రాష్ట్ర ఖనిజ రంగంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
*మినరల్ మ్యాపింగ్కు ప్రాధాన్యం*
రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ ఖనిజం ఎంత మేరకు ఉందనే విషయంపై పూర్తి స్థాయి శాస్త్రీయ సమాచారం సిద్ధం చేయాలని సీఎం సూచించారు. ఇప్పటివరకు తెలిసిన నిల్వలకే పరిమితం కాకుండా, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త ఖనిజ నిల్వలను కూడా గుర్తించేలా మినరల్ మ్యాపింగ్ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా క్రిటికల్ మినరల్స్, బల్క్ మినరల్స్, విలువైన లోహాలు లభించే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని చెప్పారు. ఖచ్చితమైన డేటా ఉంటే పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం, పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడం మరింత సులభమవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
*ముడి ఖనిజం కాదు... విలువ జోడింపే లక్ష్యం*
ఖనిజాలను ముడి రూపంలో విక్రయించడం వల్ల పరిమిత ఆదాయం మాత్రమే వస్తుందని, వాటికి రాష్ట్రంలోనే ప్రాసెసింగ్ చేసి విలువ జోడిస్తే రెవెన్యూ ఎన్నో రెట్లు పెరుగుతుందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. బీచ్ శాండ్, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్, ముడి ఇనుము, మాంగనీస్, అల్యుమినా వంటి ఖనిజాలను ఆధారంగా చేసుకుని పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరగడంతో పాటు స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా విస్తరిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఖనిజ రంగాన్ని పరిశ్రమల అభివృద్ధికి కేంద్రబిందువుగా మార్చేలా ప్రత్యేక విధానం తీసుకురావాలని అధికారులకు సూచించారు.
*మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్పై కొత్త ఆలోచన*
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఏపీఎండీసీ ద్వారా ఖనిజ సంపదను మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దిశగా తీసుకెళ్లే అవకాశాలను కూడా పరిశీలించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖనిజ రంగంలో పెట్టుబడులను ఎలా ఆకర్షిస్తున్నారు, విలువను ఎలా పెంచుతున్నారు అనే అంశాలపై నిపుణులతో అధ్యయనం చేయాలని చెప్పారు. సహజ వనరులను సక్రమంగా వినియోగిస్తే ప్రభుత్వానికి దీర్ఘకాలిక ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
*రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్పై ప్రత్యేక దృష్టి*
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్పై ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఒడిశా, కేరళ రాష్ట్రాల్లో లభించే ఈ ఖనిజాల కోసం క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. టైటానియం, ఇలమనైట్, మోనజైట్ వంటి హై వాల్యూ ఖనిజాల నిల్వలను పూర్తిగా గుర్తించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ ఖనిజాలు ఎలక్ట్రానిక్స్, హై పవర్ మాగ్నెట్స్, రక్షణ పరికరాలు, అణుశక్తి, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వంటి కీలక రంగాల్లో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ప్రపంచ దేశాల మధ్య రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కోసం పోటీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏపీ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు.
*బంగారం నిల్వలపై మరింత పరిశోధన*
అనంతపురం జిల్లా జొన్నగిరి, చిత్తూరు జిల్లా చిగురుగుంట ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయని గుర్తు చేసిన సీఎం, మిగతా బ్లాకుల్లో కూడా విస్తృత అధ్యయనం చేపట్టాలని గనుల శాఖకు సూచించారు. బంగారం సహా విలువైన లోహాల అన్వేషణను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. భవిష్యత్లో ఈ రంగం రాష్ట్రానికి మరో ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
*ఖనిజ ఆదాయంతో రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధి*
దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాలు ఖనిజ సంపద ద్వారానే భారీ ఆదాయం సాధించి రెవెన్యూ మిగులు రాష్ట్రాలుగా ఎదిగాయని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అలాంటి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఖనిజ సంపదను సమర్థంగా వినియోగిస్తే సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కూడా అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయని అన్నారు.
*126 ప్రాంతాల్లో ఖనిజాల గుర్తింపు*
సమీక్షలో అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 126 ప్రాంతాల్లో క్రిటికల్, బల్క్ మినరల్స్తో పాటు ఇతర విలువైన ఖనిజాలను గుర్తించినట్లు వివరించారు. ప్రస్తుతం మైనింగ్ కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రభుత్వ ఆదాయంలో 18 శాతం వృద్ధి నమోదైందని తెలిపారు. ఈ వృద్ధిని మరింత పెంచేలా గనుల నిర్వహణలో పారదర్శకత, సాంకేతికత, సమర్థత పెంచాలని సీఎం సూచించారు.
*ఉచిత ఇసుక... కానీ కఠిన నిఘా*
రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ఉచితంగా ఇసుక అందిస్తున్న విధానంపై కూడా ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు. ప్రజల ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం వెయ్యి కోట్ల రూపాయల మేర ఆదాయాన్ని వదులుకుంటోందని గుర్తు చేశారు. ఈ పథకం దుర్వినియోగం కాకుండా కట్టుదిట్టమైన పర్యవేక్షణ అవసరమని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
ఇసుక రీచ్ల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం, శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయడం, ఇసుక రవాణా చేసే ప్రతి వాహనానికి జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. అక్రమ రవాణా, నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్కు ఎలాంటి అవకాశం లేకుండా టెక్నాలజీని పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించాలని సూచించారు.
*సాంకేతికతతో పారదర్శక గనుల నిర్వహణ*
గనుల రంగంలో మానవ పర్యవేక్షణతో పాటు ఆధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థలు కూడా అవసరమని సీఎం స్పష్టం చేశారు. డ్రోన్లు, శాటిలైట్ ఇమేజింగ్, జీపీఎస్, సీసీ కెమెరాలు, డిజిటల్ మానిటరింగ్ వంటి వ్యవస్థల ద్వారా అక్రమ తవ్వకాలను అరికట్టవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయం పూర్తిస్థాయిలో అందడమే కాకుండా సహజ వనరుల పరిరక్షణ కూడా సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు.
*భవిష్యత్కు బలమైన వ్యూహం*
ఈ సమీక్షను పరిశీలిస్తే ప్రభుత్వం ఖనిజ సంపదను కేవలం తవ్వకాలకే పరిమితం చేయకుండా, విలువ జోడింపు, ఆధునిక సాంకేతికత, ప్రపంచ మార్కెట్ అవకాశాలు, పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, పరిశ్రమల అభివృద్ధి వంటి అంశాలను సమగ్రంగా అనుసంధానించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్పై దృష్టి పెట్టడం,
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వంటి కొత్త ఆలోచనలను ముందుకు తీసుకురావడం ద్వారా ఖనిజ రంగాన్ని రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక వృద్ధి ఇంజిన్గా తీర్చిదిద్దాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యం స్పష్టమవుతోంది. ఈ కార్యాచరణ ప్రణాళిక సమర్థవంతంగా అమలైతే, రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజ రంగం దేశంలోనే అత్యంత కీలక రంగంగా ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.