Amaravati: ఏపీ కేబినెట్ వాయిదా.. జూలై 10న కీలక సమావేశం!
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ సమావేశం వాయిదా పడింది. జూలై 8న జరగాల్సిన ఈ భేటీని జూలై 10వ తేదీకి మారుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ సమావేశం వాయిదా పడింది. తొలుత ఈ నెల 8న నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన కేబినెట్ సమావేశాన్ని ప్రభుత్వం జూలై 10కు మార్చింది. వచ్చే శుక్రవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది.
ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన కీలక ప్రతిపాదనలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పరిపాలనా సంస్కరణలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు కూడా కేబినెట్ ముందుకు వచ్చే అవకాశముందని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
కేబినెట్ అజెండాలో చేర్చాల్సిన ప్రతిపాదనలను జూలై 9 ఉదయం 11 గంటలలోపు పంపించాలని అన్ని శాఖలకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతి శాఖ తమ ప్రతిపాదనలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఆర్థిక ప్రభావం, అవసరమైన అనుమతులను జతచేసి నిర్ణీత గడువులోపు సమర్పించాలని సూచించింది.
రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కీలక విధాన నిర్ణయాలు తీసుకునే వేదికగా కేబినెట్ సమావేశానికి ప్రాధాన్యత ఉంది. దీంతో ఈ సమావేశంలో పలు ముఖ్యమైన అంశాలపై ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. కేబినెట్ సమావేశం వాయిదా పడటానికి సంబంధించిన అధికారిక కారణాన్ని ప్రభుత్వం వెల్లడించకపోయినా, సమావేశ తేదీ మార్పుతో శాఖలు తమ ప్రతిపాదనలను మరింత సమగ్రంగా సిద్ధం చేసుకునే అవకాశం లభించనుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై రాజకీయ వర్గాలతో పాటు అధికార యంత్రాంగం కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.