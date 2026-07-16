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బంగారు చీపురు పట్టిన ముఖ్యమంత్రి... జగన్నాథ రథయాత్ర ను సంప్రదాయ క్రతువులతో ప్రారంభించిన చంద్రబాబు..

Amaravati: అమరావతిలో జగన్నాథ రథయాత్రను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు. బంగారు చీపురుతో 'చేరా పహారా' క్రతువు నిర్వహణ. ఆధ్యాత్మిక శోభతో పులకించిన రాజధాని వీధులు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 16 July 2026 8:32 PM IST
Amaravati
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బంగారు చీపురు పట్టిన ముఖ్యమంత్రి... జగన్నాథ రథయాత్ర ను సంప్రదాయ క్రతువులతో ప్రారంభించిన చంద్రబాబు..

అమరావతి: రాజధాని అమరావతిలో జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా పాల్గొని సంప్రదాయ క్రతువులు నిర్వహించి రథయాత్రను ప్రారంభించారు. ఒడిశాలోని పూరీ జగన్నాథ ఆలయంలో పాటించే ఆచారాలను అనుసరిస్తూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

రథయాత్ర ప్రారంభానికి ముందు జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్ర అమ్మవారికి వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం పూరీలో శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న "చేరా పహారా" సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించేలా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బంగారు చీపురుతో రథం ముందు భాగాన్ని ఊడ్చి శుభ్రం చేశారు. ఈ క్రతువు రాజు కూడా భగవంతుని సేవకుడేననే సందేశాన్ని ప్రతిబింబించే పవిత్ర సంప్రదాయంగా భావిస్తారు.

అనంతరం జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రలు ఆశీనులైన రథానికి కట్టిన తాడును ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా పట్టుకుని రథాన్ని లాగి యాత్రను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు "జై జగన్నాథ్" నినాదాలతో ఆ ప్రాంతాన్ని మారుమోగించారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణలు, భజనలు, కీర్తనల మధ్య రథయాత్ర భక్తిశ్రద్ధలతో కొనసాగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. మహిళలు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించగా, యువత పెద్ద సంఖ్యలో రథయాత్రలో భాగమైంది. అమరావతి వీధులు భక్తులతో కిక్కిరిసి ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి.

జగన్నాథ రథయాత్ర కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక వేడుక మాత్రమే కాకుండా సమానత్వం, సేవాభావం, సామాజిక ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలుస్తుందని పలువురు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర రాజధానిలో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా భారతీయ సంస్కృతి, సనాతన సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నవారు అభిప్రాయపడ్డారు.

సంప్రదాయం, భక్తి, సాంస్కృతిక వైభవం కలగలిసిన ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర అమరావతిలో భక్తులకు చిరస్మరణీయ అనుభూతిని అందించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సంప్రదాయ క్రతువుల్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని రథాన్ని లాగడంతో ఈ వేడుకకు మరింత విశిష్టత చేకూరింది.

AmaravatiJagannath Rath YatraCM Chandrababu NaiduChera Pahara
Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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