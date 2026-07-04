Amaravati: అమరావతిపై మంత్రి నారాయణ కీలక సమీక్ష!
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులపై మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు.
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడంపై ప్రభుత్వం మరింత దృష్టి సారించింది. రాజధాని ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనుల పురోగతిని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ సమగ్రంగా సమీక్షించారు. ఈ సమావేశంలో ఏపీసీఆర్డీయే కమిషనర్ వి. విజయరామరాజు, అదనపు కమిషనర్లు, ఏడీసీఎల్ ఎండీ లక్ష్మీ పార్థసారథి, ఇంజినీరింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రాజెక్టుల వారీగా పనుల ప్రస్తుత స్థితి, ఎదురవుతున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కారంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
వర్షాకాలం కొనసాగుతున్నప్పటికీ పనులు ఎక్కడా నిలిచిపోకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. నిర్మాణ నాణ్యతతో పాటు నిర్ణయించిన గడువులోగా పనులు పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
సమీక్షలో ముఖ్యంగా పరిపాలన అనుమతులు ఇప్పటికే పొందిన ప్రాజెక్టులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. అలాంటి అన్ని పనులకు వెంటనే టెండర్లు పిలిచి నిర్మాణ ప్రక్రియ ప్రారంభించాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ఫైళ్ల ప్రక్రియలో ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ప్రతి దశను వేగంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. రాజధాని అభివృద్ధి రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు అత్యంత కీలకమని, అందుకే ప్రతి శాఖ సమన్వయంతో పనిచేయాలని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రజా ఉపయోగ భవనాలు, రహదారులు, డ్రైనేజీ, నీటి సరఫరా వంటి మౌలిక సదుపాయాల పనులు సమాంతరంగా ముందుకు సాగాలని స్పష్టం చేశారు.
సమావేశంలో రైతుల సమస్యలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. భూములు ఇచ్చిన రైతుల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులపై మంత్రి నారాయణ ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. రైతుల ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ (ఎల్పీఎస్) ప్లాట్ల అభివృద్ధి వేగవంతం చేయాలని, గ్రామాల్లో రహదారులు, తాగునీరు, విద్యుత్, కాలువలు వంటి మౌలిక వసతులు త్వరగా కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాజధాని నిర్మాణంలో రైతుల భాగస్వామ్యం ఎంతో కీలకమని, వారి సమస్యలు పెండింగ్లో ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు కావడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.
అధికారులు, ఉద్యోగుల నివాసాల నిర్మాణంపైనా మంత్రి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి అప్పగించాలని సూచించారు. ఉద్యోగులు రాజధానిలో స్థిరపడితే పరిపాలనా వ్యవస్థ మరింత సమర్థంగా పనిచేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మొత్తం మీద అమరావతి నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయడం, రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించడం, మౌలిక వసతులు పూర్తి చేయడం, పరిపాలనా భవనాలు, నివాస సముదాయాలను నిర్ణీత గడువులో అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఈ సమీక్ష మరోసారి స్పష్టం చేసింది. రాజధాని నిర్మాణాన్ని ఇకపై మరింత వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని స్థాయిల్లో చర్యలను ముమ్మరం చేస్తున్న సంకేతాలను ఈ సమావేశం ఇచ్చింది.