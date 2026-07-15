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అమరావతి 2.0తో ప్రపంచ స్థాయి ఆర్థిక రాజధానిగా అమరావతి సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యం

Amaravati: అమరావతిని అంతర్జాతీయ ఆర్థిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు 'అమరావతి–2.0' మాస్టర్ ప్లాన్. సింగపూర్ ప్రతినిధులతో సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 15 July 2026 7:47 PM IST
Amaravati
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అమరావతి 2.0తో ప్రపంచ స్థాయి ఆర్థిక రాజధానిగా అమరావతి  సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యం

అమరావతి: అమరావతిని కేవలం పరిపాలనా రాజధానిగానే కాకుండా, దేశంలోనే ప్రముఖ ఆర్థికాభివృద్ధి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అమరావతి–2.0 ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్ ప్లాన్, రెండో విడత ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ (ఎల్‌పీఎస్–2) రూపకల్పన పనుల పురోగతిపై అధికారులతో పాటు సింగపూర్ ప్రతినిధులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు.

రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి ప్రజలు వచ్చి నివసించేలా, ఉపాధి అవకాశాలు విస్తృతంగా లభించేలా, ఆధునిక మౌలిక వసతులతో కూడిన సమగ్ర నగరంగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం సూచించారు. భవిష్యత్ తరాల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నగర నిర్మాణం సాగాలని, అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికాభివృద్ధికి కేంద్ర బిందువుగా మారాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.

సమావేశంలో సింగపూర్ ప్రతినిధులు ప్రాజెక్టు పరిధి, అమలు ప్రణాళిక, దశలవారీ కార్యాచరణపై ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఏరియా ప్లానింగ్, రోడ్లు, నీటి సరఫరా, డ్రైనేజీ, విద్యుత్, ప్రజా రవాణా వంటి మౌలిక వసతులతో పాటు పెట్టుబడులను ఆకర్షించే ప్రత్యేక నమూనాలను కూడా మాస్టర్ ప్లాన్‌లో పొందుపరుస్తున్నట్లు తెలిపారు.

అమరావతి అభివృద్ధి ద్వారా భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగాలు, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఐటీ, ఫిన్‌టెక్, సేవారంగం, స్టార్టప్‌లు, నాలెడ్జ్ ఆధారిత పరిశ్రమలకు అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించే విధంగా నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ఇందుకోసం 'క్రియేటివ్ సిటీ' భావనకు అనుగుణంగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు విస్తరించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని చెప్పారు.

అమరావతి భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వంటి కీలక రవాణా మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. ప్రపంచ స్థాయి నగరాలకు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో రవాణా వ్యవస్థ, పట్టణ ప్రణాళిక ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.

నీటి వనరుల అంశంపైనా సీఎం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడినా, పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి జలాలను కృష్ణా నదికి తరలించడంతో రాజధాని ప్రాంతంలో నీటి కొరత లేకుండా చూసుకోగలిగామని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కూడా తాగునీరు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, పచ్చదనం కోసం అవసరమైన జల వనరులను ముందుగానే ప్రణాళికాబద్ధంగా అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు.

అమరావతి–2.0 మాస్టర్ ప్లాన్ ద్వారా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన, పెట్టుబడులను ఆకర్షించే, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచే, స్థిరమైన అభివృద్ధికి దోహదపడే స్మార్ట్ ఆర్థిక నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రణాళిక విజయవంతమైతే అమరావతి రాష్ట్ర పరిపాలనా కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా, దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రముఖ ఆర్థిక, వ్యాపార, పెట్టుబడి కేంద్రంగా కూడా ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

Amaravati 2.0Nara Chandrababu NaiduAP CapitalIntegrated Master Plan
Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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