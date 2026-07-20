Adilabad: ఉట్నూరులో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ అధికారుల సమీక్ష కీలక ఆదేశాలు!
Adilabad: ఎల్ నినో ప్రభావంపై ఉట్నూరులో రవాణా శాఖ కమిషనర్ ఇల్లంబర్తీ, ఎమ్మెల్యేలు వెడ్మ బొజ్జు, ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఆదిలాబాద్: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎల్ నినో ప్రభావంపై ఉట్నూరులోని కొమురం భీం కాంప్లెక్స్ లో సోమవారం ప్రత్యామ్నాయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక సమావేశం నిర్వహించారు.ఈ సమావేశానికి రవాణాశాఖ కమిషనర్ ఇల్లంబర్తీ ప్రత్యేక పరిశీలకులుగా హాజరు కాగా ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు, మంచిర్యాల ఎంఎల్ఏ ప్రేమ్ సాగర్ రావ్,అదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షి షా,ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ హరిత,నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా,మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టర్ లు హాజరై అన్ని శాఖల అదికారులకు సలహాలు సూచనలు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా రవాణా శాఖ కమీషనర్ ఇల్లంబర్తి మాట్లాడుతూ ఎల్ నినో ప్రభావం వలన ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయం పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నందున వర్షాలు తగ్గిపోయి నీటి వనరులు లేక రైతులు పంటలు పండించడంపై తీవ్ర ఆందోళనకు గురి అవుతున్నారని ఇందుకోసం పంటమార్పిడి ద్వారా రైతులకు మేలు జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.
ఇందుకోసం వ్యవసాయ శాఖ అదికారులు,సిబ్బంది ఆయా గ్రామాలకు వెళ్ళి రైతులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు.అదేవిధంగా వర్షపాతం తగ్గిపోవడంతో భూగర్బ జలాలు అడుగంటిపోవడం వలన రానున్న రోజులలో త్రాగడానికి మంచినీరు దొరికే అవకాశం కష్టతరం కానుందని అందుకోసం నీటిపారుదల శాఖ అదికారులు, సిబ్బంది నీటి కొరతను నివారించడానికి నీటి వనరులు కాపాడుకునే దిశగా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఉమ్మడి జిల్లా కలెక్టర్ లు వారి వారి జిల్లాల్లో పరిస్థితులను వివరించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అన్ని శాఖల అధికారులకు సూచనలు చేశారు.ఈ సమావేశానికి హాజరైన ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు, మంచిర్యాల ఎంఎల్ఏ ప్రేమ్ సాగర్ రావ్ లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అటు రైతులకు ఇటు ప్రజలకు ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అదికారులు పర్యవేక్షిస్తు ఉండాలన్నారు.ప్రజల కష్టాలలో పాలు పంచుకొని అందరి సమస్యలు తీర్చడం కోసమే ప్రజా ప్రభుత్వం పని చేస్తుందన్నారు.అందుకోసం ప్రజల సమస్యలు ఏమి ఉన్నా తమ దృష్టికి తేవాలన్నారు.