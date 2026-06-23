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Ichoda: ఎంజెపి పాఠశాలలో అక్రమాలు: కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన టీజీవీపీ!

Ichoda: ఇచ్చోడ ఎంజెపి పాఠశాల, కళాశాలలో అక్రమ వసూళ్లు, నకిలీ సర్టిఫికెట్లపై టీజీవీపీ నిరసన.

NAGULA SATISH, BOATH
Published on: 23 Jun 2026 11:05 AM IST
Ichoda
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Ichoda: ఎంజెపి పాఠశాలలో అక్రమాలు: కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన టీజీవీపీ!

​ఇచ్చోడ: ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండల కేంద్రంలోని మహాత్మ జ్యోతిబా పూలే (ఎంజెపి) బాలుర పాఠశాల మరియు కళాశాలలో జరుగుతున్న అవినీతి, అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ విద్యార్థి పరిషత్ (టీజీవీపీ) తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్గనైజేషన్ సెక్రెటరీ, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కొట్టూరి ప్రవీణ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసి వినతి పత్రం సమర్పించారు.

​ఈ సందర్భంగా కొట్టూరి ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ, గత ఫిబ్రవరి 18న పాఠశాలలో నిర్వహించిన ఫేర్‌వెల్ పార్టీ పేరుతో విద్యార్థుల నుండి రూ. 500 నుండి రూ. 1000 వరకు బలవంతంగా వసూలు చేశారని, ఇలా మొత్తం రూ. 1.25 లక్షల మేర అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. అదేవిధంగా, జనవరి నెలలో సంక్రాంతి పండుగ సెలవుల అనంతరం విద్యార్థులు పాఠశాలకు ఆలస్యంగా వచ్చారనే నెపంతో కూడా పెద్ద ఎత్తున నిధులు వసూలు చేశారని, దీనిపై విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తమకు ఫిర్యాదు చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

​పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న కొందరు అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు అసలైన అర్హత పత్రాలు లేకుండా, నకిలీ ధృవపత్రాలను సృష్టించి, ఫోర్జరీ ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొంది మోసానికి పాల్పడుతున్నారని కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వీటన్నింటికీ తోడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆర్సీఓ (RCO) జిల్లా కేంద్రంలో అందుబాటులో ఉండకుండా పర్యవేక్షణను గాలికి వదిలేశారని, ప్రభుత్వ అలవెన్సులను దుర్వినియోగం చేస్తూ తప్పుడు బిల్లులతో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని విమర్శించారు.

​పేద విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆడుకుంటూ అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడిన ఆర్సీఓ, ప్రిన్సిపాల్, హౌస్ మాస్టర్లపై, అలాగే నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారిపై తక్షణమే సమగ్ర విచారణ జరిపించి, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కొట్టూరి ప్రవీణ్ జిల్లా కలెక్టర్‌ను కోరారు.

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NAGULA SATISH, BOATH

NAGULA SATISH, BOATH

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