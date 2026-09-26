Adilabad: అదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న వినాయక నిమజ్జనం!
Adilabad: అదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న వినాయక నిమజ్జనం. మహారాష్ట్ర సరిహద్దు పెన్గంగా నది తీరంలో ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్.
Adilabad: అదిలాబాద్ పట్టణంలో వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్ర అనంతరం చాందా టి, మహారాష్ట్ర సరిహద్దు పెన్గంగా నది తీరంలో వినాయకులను నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. 12 రోజులపాటు అత్యంత వైభవంగా సాగిన ఉత్సవాలు చివరి ఘట్టం విగ్రహాల నిమజ్జనానికి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టగా, జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్, డీఎస్పీ జీవన్ రెడ్డి పెనుగంగా నది తీరం వద్ద నిమజ్జనం కార్యక్రమాలను పరిశీలించారు. నిమజ్జనానికి గణపయ్యలు బారులు తీరాయి.