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Ichoda: కాంగ్రెస్ సర్కార్‌పై మండిపడ్డ రైతులు మోకాళ్లపై నిలబడి నిరసన

Ichoda: ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలం ముఖరా గ్రామ రైతులు యూరియా యాప్‌ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఒంటికాలిపై, మోకాళ్లపై నిలబడి వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు.

NAGULA SATISH, BOATH
Published on: 19 Jun 2026 11:14 AM IST
Ichoda
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Ichoda: కాంగ్రెస్ సర్కార్‌పై మండిపడ్డ రైతులు మోకాళ్లపై నిలబడి నిరసన

​ఇచ్చోడ: రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలంలోని ముఖరా (కె) గ్రామ రైతులు వినూత్న రీతిలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన యూరియా యాప్‌ను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతులు మోకాళ్లపై, ఒంటి కాళ్లపై నిలబడి తమ నిరసనను తెలియజేశారు. యాప్‌లో అందుబాటులో లేని యూరియా, బయట షాపుల్లో ఎలా ఉంటుందని వారు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు.

​ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ గాడ్గే మీనాక్షి, మాజీ ఎంపీటీసీ గాడ్గే సుభాష్ మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను ప్రతి విషయంలోనూ మోసం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. సాంకేతికత పేరిట తెచ్చిన యూరియా యాప్ వల్ల సాధారణ రైతులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులకు యాప్‌లను ఉపయోగించడం తెలియకపోవడం వల్ల యూరియా దొరకక పంటలు దెబ్బతినే పరిస్థితి వచ్చిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

​నాడు కేసీఆర్ పాలనలో యూరియా కొనుగోలు ఎంతో సులభంగా ఉండేదని, ఆటో డ్రైవర్‌కు డబ్బులు ఇస్తే ఇంటికే యూరియా తెచ్చిచ్చేవారని వారు గుర్తుచేశారు. కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం యాప్‌ల నిబంధనలతో రైతులను అవస్థల పాలు చేస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి, తక్షణమే సదరు యాప్‌ను రద్దు చేసి, మునుపటిలాగే నేరుగా షాపుల్లో రైతులకు యూరియా పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, రైతు ప్రతినిధులు తిరుపతి, విఠల్, దత్త, వెంకటి, సంతోష్, శంకర్, మారుతిలతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామ రైతులు పాల్గొన్నారు.

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NAGULA SATISH, BOATH

NAGULA SATISH, BOATH

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