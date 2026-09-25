News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణఆదిలాబాద్Adilabad: ఆదిలాబాద్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైన మహా గణపతి నిమజ్జన శోభాయాత్ర!

Adilabad: ఆదిలాబాద్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైన మహా గణపతి నిమజ్జన శోభాయాత్ర!

Adilabad: ఆదిలాబాద్‌లోని మహా గణపతి ఆలయంలో వైభవంగా ప్రారంభమైన వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్ర. అష్టవినాయకులతో ప్రత్యేక రథంపై తరలివెళ్లిన గణనాథుడు.

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad
Published on: 25 Sept 2026 1:28 PM IST
Adilabad
X

Adilabad: ఆదిలాబాద్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైన మహా గణపతి నిమజ్జన శోభాయాత్ర!

Short News

Adilabad: ఆదిలాబాద్ లోని మహాగణపతి ఆలయంలో వినాయక ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రతిష్టించిన వినాయకుడి నిమజ్జన శోభాయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది.

12 రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో ఉదయం, సాయంత్రం ప్రత్యేక పూజలు, లక్ష్మీ గణపతి హోమం, అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంత్ చతుర్దశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని, సాంప్రదాయ డప్పు వాయిద్యాల శబ్దాల నడుమ, ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన రథంలో అష్టవినాయకులతో కలిసి గణనాథుడి శోభాయాత్రను అత్యంత వేడుకగా ప్రారంభించారు.

AdilabadMaha Ganapathi TempleGanesh ImmersionAnant Chaturdashi
Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక మరియు గిరిజన ప్రాంతాల పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X