Adilabad: ఆదిలాబాద్లో వైభవంగా ప్రారంభమైన మహా గణపతి నిమజ్జన శోభాయాత్ర!
Adilabad: ఆదిలాబాద్లోని మహా గణపతి ఆలయంలో వైభవంగా ప్రారంభమైన వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్ర. అష్టవినాయకులతో ప్రత్యేక రథంపై తరలివెళ్లిన గణనాథుడు.
Adilabad: ఆదిలాబాద్ లోని మహాగణపతి ఆలయంలో వినాయక ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రతిష్టించిన వినాయకుడి నిమజ్జన శోభాయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది.
12 రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో ఉదయం, సాయంత్రం ప్రత్యేక పూజలు, లక్ష్మీ గణపతి హోమం, అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంత్ చతుర్దశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని, సాంప్రదాయ డప్పు వాయిద్యాల శబ్దాల నడుమ, ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన రథంలో అష్టవినాయకులతో కలిసి గణనాథుడి శోభాయాత్రను అత్యంత వేడుకగా ప్రారంభించారు.