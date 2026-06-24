Ichoda: ఇచ్చోడ మండలంలో డీఏపీ ఎరువుల కొరత
Ichoda: ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలం ముఖరా (కె) గ్రామంలో డీఏపీ (DAP) ఎరువుల కొరతపై రైతులు వినూత్న నిరసన చేపట్టారు.
ఇచ్చోడ: వానకాలం ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై రెండు రోజులుగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో సాగు పనుల్లో నిమగ్నమైన రైతులకు అడుగడుగునా కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పత్తి, సోయాబీన్ పంటల విత్తనాలతో పాటు ప్రాథమిక మోతాదుగా వేయాల్సిన డీఏపీ ఎరువు మార్కెట్లో ఎక్కడా లభించకపోవడంపై రైతాంగం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలం ముఖరా (కె) గ్రామ రైతులు తమ గోడును వెళ్లబోస్తూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిలకు సోషల్ మీడియా ద్వారా నేరుగా సెల్ఫీ వీడియోలు పంపి వినూత్న నిరసన తెలిపారు.
పంటల సాగుకు డీఏపీ అత్యంత కీలకమని, అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కనీసం ఎరువులు కూడా సరఫరా చేయలేని పరిస్థితి నెలకొందని రైతులు మండిపడుతున్నారు. జిల్లా వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదిస్తే డీఏపీకి బదులుగా 20-20-13 ఎరువును వాడుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారని, కానీ మార్కెట్లో డీఏపీ కంటే ఈ ప్రత్యామ్నాయ ఎరువు ధర బస్తాకు దాదాపు రూ.1000 అదనంగా భారం పడుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఎరువుల కొరత లేకుండా ఎంత కావాలంటే అంత డీఏపీ, యూరియా అందుబాటులో ఉండేవని, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ పాలనలో మాత్రం ఎరువుల కోసం ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోందని రైతులు అవేదన చెందుతున్నారు,
ఇదే సమయంలో సొసైటీలు, డీలర్లు డీఏపీతో పాటు ఇతర అనవసరమైన ఎరువులకు లింక్ పెట్టి అమ్ముతున్నారని, దీనివల్ల పెట్టుబడి వ్యయం మరింత పెరుగుతోందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఎలాంటి లింకులు లేకుండా రైతులకు నేరుగా సరిపడా డీఏపీ ఎరువులను పంపిణీ చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
ఈ వినూత్న సెల్ఫీ వీడియోల నిరసన కార్యక్రమంలో ముఖరా (కె) గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ గాడ్గే మీనాక్షి, మాజీ ఎంపీటీసీ గాడ్గే సుభాష్లతో పాటు స్థానిక రైతులు విఠల్, దత్త, నర్సింగ్, మారుతి, తులసిరాం, నాగ్ నాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.