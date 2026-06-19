Boath: బోథ్ కేజీబీవీలో రూ. 38.15 లక్షలతో అదనపు గదుల నిర్మాణం
Boath: బోథ్ మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల పాఠశాలలో (కేజీబీవీ) రూ. 38.15 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించనున్న అదనపు తరగతి గదుల.
బోథ్: బోథ్ మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల పాఠశాలలో (కేజీబీవీ) విద్యార్థినుల అవసరాల కోసం రూ. 38.15 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించనున్న అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్, ఎంపీ గోడం నగేష్తో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేయడమే తమ లక్ష్యమని, గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థినులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు మెరుగైన వసతులు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు.
పాఠశాలలో పెరుగుతున్న విద్యార్థినుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఈ అదనపు గదుల నిర్మాణం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని, నియోజకవర్గంలో విద్యా రంగానికి తాము ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థినులు మరియు గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
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