Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్చార్జ్గా బెజ్జంకి అనిల్!
Adilabad: కాంగ్రెస్ పార్టీ ‘సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్’లో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్చార్జ్గా బెజ్జంకి అనిల్ కుమార్ నియామకం.
Adilabad: అదిలాబాద్ డీసీసీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్చార్జ్గా బెజ్జంకి అనిల్ కుమార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం కోసం చేపట్టిన “సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్” కార్యక్రమంలో భాగంగా సీనియర్ నేత బెజ్జంకి అనిల్ కుమార్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్చార్జ్గా నియమించినట్లు డీసీసీ అధ్యక్షులు డా. నరేష్ జాదవ్ తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా నియామక పత్రాన్ని ఆయనకు అందజేశారు.. సీనియర్ నేత బెజ్జంకి అనిల్ కుమార్ పార్టీ సంస్థాగత కార్యక్రమాల్లో బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.పార్టీ కార్యక్రమాలను సమన్వయంతో ముందుకు తీసుకెళ్లడం కోసం డీసీసీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్చార్జ్గా అనిల్ కుమార్ తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా బెజ్జంకి అనిల్ కుమార్ ను పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు అభినందించారు.