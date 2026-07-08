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Penchikalpet: రెండు మండలాలకు అనుసంధానం.. క్షేత్రస్థాయిలో బ్రిడ్జి!

Penchikalpet: పెంచికల్పేట్, దహేగాం మండలాల మధ్య రూ.18 కోట్ల సెంట్రల్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ నిధులతో నిర్మిస్తున్న పెద్ద వాగు హై లెవెల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ

LALITH KUMAR, SIRPUR
Published on: 8 July 2026 5:29 PM IST
Penchikalpet
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Penchikalpet: రెండు మండలాలకు అనుసంధానం.. క్షేత్రస్థాయిలో బ్రిడ్జి!

పెంచికల్పేట్: కొమరం భీం జిల్లా పెంచికల్పేట్ మరియు దహేగాం మండలాల మధ్య పెద్ద వాగుపై నిర్మిస్తున్న వంతెన నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించిన ఆదిలాబాద్ పార్లిమెంట్ సభ్యులు గోడం నాగేష్.

రూ. 18 కోట్ల సెంట్రల్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ నిధులతో నిర్మిస్తున్న ఈ హై లెవెల్ బ్రిడ్జి వలన పెంచికల్పేట్ మరియు దహేగాం మండలాలకు అనుసంధానం ఏర్పడుతోందని తెలియజేశారు.

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LALITH KUMAR, SIRPUR

LALITH KUMAR, SIRPUR

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