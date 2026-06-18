Adilabad: ఎకోరిలో జీపీ భవనం ప్రారంభం.. వంతెన పనులకు ఎమ్మెల్యే భూమిపూజ
Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేల మండలం ఎకోరిలో రూ.20 లక్షల ఐటీడీఏ నిధులతో నిర్మించిన నూతన గ్రామ పంచాయతీ భవనాన్ని ఎమ్మెల్యే పాయల శంకర్ ప్రారంభించారు.
Adilabad: అదిలాబాద్ జిల్లా బేల మండలంలోని ఎకోరి గ్రామంలో ఐటీడీఏ నిధుల నుంచి రూ.20 లక్షల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించిన గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయ భవనాన్ని ఎమ్మెల్యే పాయల శంకర్ ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా భవనం నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే భవనంలో బీటలు కనిపించడం, నిర్మాణ పనుల్లో నాణ్యత లోపించడం పట్ల అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాధనంతో చేపట్టిన పనులు నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు.అనంతరం ఉపాధి హామీ పథకం కింద వ్యవసాయ పొలాలకు వెళ్లే మార్గంలో రూ.30 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించనున్న వంతెన (బ్రిడ్జి) పనులకు ఎమ్మెల్యే భూమిపూజ నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ మాట్లాడుతూ గ్రామాల అభివృద్ధితోనే ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని అన్నారు. చదువుకున్న యువత కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలపైనే ఆధారపడకుండా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అందుకే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎయిర్పోర్ట్తో పాటు పరిశ్రమల స్థాపన కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు.