Adilabad: విద్యాసంస్థల బంద్: వామపక్ష విద్యార్థి నేతల అరెస్ట్!
Adilabad: శుక్రవారం విద్యాసంస్థల బంద్ సందర్భంగా ఉద్రిక్తత. స్కూళ్లను మూసివేయించేందుకు యత్నించిన వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల నాయకులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.
Adilabad: ఆదిలాబాద్ లో శుక్రవారం వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల నాయకులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని విద్యాసంస్థల బంద్ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బంద్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన నాయకులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో పోలీసులతో నాయకులు వాగ్వాదానికి దిగారు. అనంతరం నాయకులను అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ లకు తరలించారు. విద్యారంగ సమస్యలపై పోరాడుతున్న తమను అడ్డుకోవడం సరికాదని నేతలు పేర్కొన్నారు.
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