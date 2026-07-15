Adilabad: సోనాలా మండల కేంద్రంలో అర్ధరాత్రి దొంగల బీభత్సం
Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లా సోనాలా మండల కేంద్రంలోని సిరి వైన్ షాప్లో అర్ధరాత్రి గుర్తుతెలియని దుండగులు షట్టర్ బద్దలు కొట్టి భారీ చోరీకి పాల్పడ్డారు.
సోనాలా: ఆదిలాబాద్ జిల్లా సోనాలా మండల కేంద్రంలో అర్ధరాత్రి దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. స్థానిక సిరి వైన్ షాప్ను టార్గెట్ చేసిన గుర్తుతెలియని దుండగులు భారీ చోరీకి పాల్పడ్డారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో వైన్ షాప్ వద్దకు చేరుకున్న దుండగులు, షాప్ యొక్క షట్టర్ను బద్దలు కొట్టి లోపలికి ప్రవేశించారు.
దుకాణంలో ఉన్న సుమారు 65 వేల విలువైన ఖరీదైన మద్యం బాటిళ్లతో పాటు, కౌంటర్లో ఉంచిన 35 వేల నగదును దొంగిలించి అక్కడి నుండి పరారయ్యారు. మొత్తం కలిపి దాదాపు లక్ష రూపాయల మేర ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
ఈ దొంగతనం అంతా వైన్ షాప్లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యింది. దుండగులు షట్టర్ పగలగొట్టడం, మద్యం, నగదుతో ఉడాయించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో స్పష్టంగా కనిపించాయి. ఉదయాన్నే దుకాణం తెరిచేందుకు వచ్చిన నిర్వాహకులు షట్టర్ పగిలి ఉండటం చూసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వైన్ షాప్ నిర్వాహకుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సీసీటీవీ విజువల్స్ ఆధారంగా నిందితులను పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.