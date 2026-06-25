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Adilabad: ఆదిలాబాద్‌లో ‘నషా ముక్త్ సప్తాహ్’ ర్యాలీ

Adilabad: మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షి షా పిలుపునిచ్చారు.

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad
Published on: 25 Jun 2026 11:27 AM IST
Adilabad
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Adilabad: ఆదిలాబాద్‌లో ‘నషా ముక్త్ సప్తాహ్’ ర్యాలీ

Adilabad: మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనకు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని కలెక్టర్ రాజర్షిషా అన్నారు. నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా గురువారం ఆదిలాబాద్ లోని ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియం నుండి “నషా ముక్త్ సప్తాహ్” ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీని మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ బండారి అనూషతో కలిసి కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ. మాదకద్రవ్యాల రహిత వికసిత భారత నిర్మాణానికి తోడ్పడాలని అన్నారు. మాదకద్రవ్యాల బారిన పడ్డవారికి వాటి నుండి విముక్తి కలిగించడానికి డి ఎడిషన్, డవ్ పునరావాస కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. యాంటీ డ్రగ్స్ పై ఆరోగ్య పాఠశాల కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు.

డ్రగ్స్ అనే మహమ్మారి వల్ల ఎన్నో జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయని.. డ్రగ్స్ కు చాలా వరకు యువత బానిస కావడం బాధాకరమని ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ బండారి అనూష అన్నారు. బంగారు భవిష్యత్తు నిర్మాణ కోసం మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉంటే చదువుపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు తమ మైనర్ పిల్లలకు వాహనాలు ఇవ్వవద్దన్నారు.

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Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక మరియు గిరిజన ప్రాంతాల పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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