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Sonala: సోనాల విద్యార్థులకు రాగి జావ అందిస్తాం కలెక్టర్

Sonala: సోనాల పీఎంశ్రీ పాఠశాలలో 'ఆరోగ్య పాఠశాల' కార్యక్రమం. విద్యార్థులకు రాగి జావ, పోషకాహారంపై అవగాహన కల్పించిన జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షి షా.

NAGULA SATISH, BOATH
Published on: 15 July 2026 8:02 PM IST
Sonala
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Sonala: సోనాల విద్యార్థులకు రాగి జావ అందిస్తాం కలెక్టర్

సోనాల: ఆదిలాబాద్ జిల్లా సోనాల మండల కేంద్రంలోని పీఎంశ్రీ జెడ్పీ సెకండరీ పాఠశాలలో నిర్వహించిన "ఆరోగ్య పాఠశాల" కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షి షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ​ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, విద్యార్థుల్లో రక్తహీనత నివారణకు సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ద్వారా మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు ఉదయం వేళల్లో పౌష్టికాహారంగా రాగి జావను అందించనున్నట్లు తెలిపారు.

విద్యార్థులు జంక్ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉంటూ క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. పాఠశాలలో విద్యార్థుల సమస్యల తక్షణ పరిష్కారానికి గ్రీవెన్స్ రిడ్రెస్సల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ఫిర్యాదుల పెట్టెను ఏర్పాటు చేశామని, వచ్చే అర్జీలను హెచ్ఎంతో కలిసి కమిటీ స్వయంగా పరిశీలిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అలాగే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, అంబేద్కర్, ఎస్.ఆర్. శంకరన్ వంటి మహనీయుల జీవిత విశేషాలను పాఠ్యపుస్తకాల్లో చేర్చామని, విద్యార్థులు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంటూ మొబైల్ ఫోన్లను కేవలం చదువు కోసమే ఉపయోగించాలని హితవు పలికారు.

​పాఠశాల అభివృద్ధికి డీఆర్డీఓ సహకారంతో న్యూట్రీ గార్డెన్స్, కాంపౌండ్ వాల్, కిచెన్ షెడ్, టాయిలెట్ల నిర్మాణానికి త్వరలోనే నిధులు మంజూరు చేస్తామని, అలాగే మండలంలో కొత్త ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ భవన నిర్మాణాన్ని త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం కలెక్టర్ పాఠశాలలో నూతన గ్రంథాలయాన్ని, న్యూట్రి గార్డెన్‌ను ప్రారంభించి మొక్క నాటారు. అలాగే కంప్లైంట్ బాక్స్‌ను తెరిచి అందులోని ఫిర్యాదులను పరిశీలించి, తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో డీఈఓ మాధవి, డీఆర్డీఓ రవీందర్ రాథోడ్, ఎంఆర్ఓ మల్లేష్, ఎంపీడీవో రత్నాకర్ రావు, ఎంఈఓ హుస్సేన్, సర్పంచ్ బిందుజ, హెచ్ఎం సచిన్, వీడీసీ సభ్యులు తుల శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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NAGULA SATISH, BOATH

NAGULA SATISH, BOATH

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