Adilabad: ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ సిఐటియులో చేరిన కార్మికులు
Adilabad: ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఏఐటీయూసీ కార్మికులు సిఐటియులో చేరిక. కనీస వేతనాలు, పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించకపోతే ఈనెల 20 తర్వాత ఆందోళన తప్పదని హెచ్చరిక.
ఆదిలాబాద్: కార్మికుల హక్కులు, సమస్యల పరిష్కారం కోసం సిఐటియు ముందుండి పోరాడుతుందని ఆ సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కిరణ్ అన్నారు. ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఏఐటీయూసీ సంఘంకు చెందిన కార్మికులు బుధవారం సిఐటియు సంఘంలో చేరగా.. వారికి ఎర్రజెండాలు కప్పి సాధారంగా ఆహ్వానించారు.
కార్మికులకు కనీస వేతనంతో పాటు పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారులు కృషి చేయాలన్నారు. అదేవిధంగా ఈనెల 20 లోపు కార్మికుల కనిస వేతనం చెల్లించని పక్షంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతామని హెచ్చరించారు.
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