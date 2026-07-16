Adilabad: రూ. 60 వేలు లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయిన ఈఈ, ఏఈ!
Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇరిగేషన్ ఈఈ రాథోడ్ విట్టల్, ఏఈ రమేష్ ఏసీబీకి చిక్కారు. పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఎన్ఓసీ కోసం లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా అరెస్ట్.
Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లా లో ACB దాడులు
* లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ నీటి పారుదల శాఖ ఈఈ రాథోడ్ విట్టల్, ఏఈ రమేష్.
* సొనాల కు చెందిన చౌహన్ విక్రమ్ సింగ్ నుంచి కార్యాలయం లో 60 వేలు తీసుకుంటు పట్టుబడ్డ అధికారులు.
* విమల పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఏర్పాటు కోసం ఇరిగేషన్ శాఖ ఎన్ ఒ సీ కోసం లంచం డిమాండ్ చేసిన అధికారులు.
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