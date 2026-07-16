Home తెలంగాణఆదిలాబాద్Adilabad: రూ. 60 వేలు లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయిన ఈఈ, ఏఈ!

Adilabad: రూ. 60 వేలు లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయిన ఈఈ, ఏఈ!

Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇరిగేషన్ ఈఈ రాథోడ్ విట్టల్, ఏఈ రమేష్ ఏసీబీకి చిక్కారు. పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఎన్ఓసీ కోసం లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా అరెస్ట్.

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad
Published on: 16 July 2026 3:48 PM IST
Adilabad
X

Adilabad: రూ. 60 వేలు లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయిన ఈఈ, ఏఈ!

Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లా లో ACB దాడులు

* లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ నీటి పారుదల శాఖ ఈఈ రాథోడ్ విట్టల్, ఏఈ రమేష్.

* సొనాల కు చెందిన చౌహన్ విక్రమ్ సింగ్ నుంచి కార్యాలయం లో 60 వేలు తీసుకుంటు పట్టుబడ్డ అధికారులు.

* విమల పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఏర్పాటు కోసం ఇరిగేషన్ శాఖ ఎన్ ఒ సీ కోసం లంచం డిమాండ్ చేసిన అధికారులు.

AdilabadRathod VittalRamesh
Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక మరియు గిరిజన ప్రాంతాల పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X