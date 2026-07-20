Home తెలంగాణఆదిలాబాద్Adilabad: మాజీ మంత్రి సీఆర్ఆర్ 3వ వర్ధంతి: శాంతినగర్‌లో ఘన నివాళులు!

Adilabad: మాజీ మంత్రి సీఆర్ఆర్ 3వ వర్ధంతి: శాంతినగర్‌లో ఘన నివాళులు!

Adilabad: దివంగత మాజీ మంత్రి చిల్కురి రామచంద్ర రెడ్డి (సీఆర్ఆర్) 3వ వర్ధంతి సందర్భంగా శాంతినగర్ నివాసంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఘన నివాళులర్పించారు.

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad
Published on: 20 July 2026 4:32 PM IST
Adilabad
X

Adilabad: మాజీ మంత్రి సీఆర్ఆర్ 3వ వర్ధంతి: శాంతినగర్‌లో ఘన నివాళులు!

Adilabad: మాజీ మంత్రి సిఆర్ఆర్ కు ఘనంగా నివాళి.. దివంగత నేత మాజీ మంత్రి చిల్కురి రామ్ చందర్ రెడ్డి 3 వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన నివాసం శాంతినగర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ డీసీసీ అధ్యక్షులు సాజిద్ ఖాన్ ,మార్కెట్ ఛైర్మెన్ బోరంచు శ్రీకాంత్ రెడ్డి , మాజీ మార్కెట్ ఛైర్మెన్ అల్లూరి సంజీవ్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొని, మాజీ మంత్రి రామచంద్ర రెడ్డి సేవలను కొనియాడారు.

ShanthinagarAdilabadChilkuri Ramachandra Reddy
Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక మరియు గిరిజన ప్రాంతాల పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X