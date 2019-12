ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాలకు హైదరాబాద్ మంచి వేదిక : మంత్రి కేటీఆర్

ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాల పరిశ్రమలకు హైదరాబాద్ చక్కని వేదిక అని తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. రక్షణ రంగంలో భారత్-అమెరికా సంబంధాలపై హైదరాబాద్ లో జరుగుతోన్న సదస్సులో ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు. అనంతరం సదస్సును ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ప్రసంగించారు.

'టీఎస్‌ఐపాస్‌ ద్వారా ఐదేళ్లలో అనేక పరిశ్రమలు ఏర్పాటయ్యాయి. అమెజాన్‌ వంటి పెద్ద సంస్థలు హైదరాబాద్‌కు వచ్చాయి. తెలంగాణ డిఫెన్స్‌ హబ్‌గా మారుతుంది. 12కు పైగా డిఫెన్స్‌ సంస్థలు హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాయి. 25 ఏరోస్పేస్‌ సంస్థలు హైదరాబాద్‌లో పనిచేస్తున్నాయి. బోయింగ్‌ లాంటి సంస్థలు నగరంలో ఉన్నాయి. ఆదిబట్లలో ప్రత్యేకంగా ఏరోస్పేస్‌ పార్క్‌ ఏర్పాటు చేశాం. తెలంగాణ ఆకాడమీ ఆఫ్‌ స్కిల్స్‌ ద్వారా ప్రత్యేక శిక్షణలు ఇస్తున్నాం. వరల్డ్‌ క్లాస్‌ డిఫెన్స్‌ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేస్తాం. హైదరాబాద్ తక్కువ ధరకే వస్తువును ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. టీహబ్‌ భారత్‌లోనే అతిపెద్ద స్టార్టప్‌ హబ్‌. హార్డ్‌వేర్‌ స్టార్టప్‌కు ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నామని' మంత్రి కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు.

