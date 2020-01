తాత సొంతూరుకు ఫంక్షన్ హాల్ గిఫ్ట్ ఇస్తానన్న మనవడు

పల్లెలు బాగుపడితేనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందన్నారు తెలంగాణ పురపాలక, ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్, గంబీరావుపేట మండలాల్లో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావుతో కలిసి పల్లెప్రగతి సమావేశాలు నిర్వహించారు. మోహినికుంట మా తాతగారి ఊరు అందుకే ఇక్కడి నుంచి పల్లెప్రగతిని ప్రారంభిస్తున్నట్లు కేటీఆర్ చెప్పారు. గ్రామంలో సామూహిక భవనం, వైకుంఠ దామం, వ్యవసాయ గోదాంతో పాటు హైలెవల్ బ్రిడ్దిలను కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. సకల సౌకర్యాలతో మా తాతగారి పేరున స్వయంగా ఫంక్షన్ హాల్ కట్టిస్తానని కేటీఆర్ హామీ ఇచ్చారు. మంత్రి ఎర్రబెల్లి గారు గ్రామాల మంత్రి, నేను పట్టణాల మంత్రి కాబట్టి అభివృద్ధిలో ఇద్దరికే పోటీ ఉంటుందన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత పల్లె ప్రగతికి ధీటుగా పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం చేపడతామని కేటీఆర్ తెలిపారు.