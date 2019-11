ఈ ప్రశ్నలకు ఎవరు సమాధానం చెబుతారు?

Highlights ప్రియాంక కేసులో పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు చెలరేగుతున్నాయి. ప్రియాంక పేరెంట్స్ చెబుతున్న మాటల ప్రకారం...

ప్రియాంక కేసులో పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు చెలరేగుతున్నాయి. ప్రియాంక పేరెంట్స్ చెబుతున్న మాటల ప్రకారం పోలీసులు అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు వేగంగా స్పందించలేదంటోన్న ప్రియాంక తండ్రి పోలీసుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ప్రియాంక హత్యకు గురైందని ఆరోపిస్తున్నారు. తాము వచ్చిన వెంటనే స్పాట్‌కెళ్లి గాలించి ఉంటే తమ కూతురు ప్రాణాలతోనైనా దొరికేదని అంటున్నారు. ఎంతో బాధతో తమ అమ్మాయి మిస్సైందని ఆపదలో ఉందంటూ గోడు చెప్పుకున్నా పోలీసులు స్పందించరా? అమ్మాయి అదృశ్యమైందంటే ఎవరితోనో లేచిపోయిపోయినట్లేనా? బాధితులతో పోలీసులు ఎందుకు వెటకారంగా మాట్లాడారు? బాధితుల గోడు పోలీసులకు పట్టదా? ప్రియాంక పేరెంట్స్ ఫిర్యాదు చేసినా పోలీసులు ఎందుకు వేగంగా స్పందించలేదు? సీరియస్‌ కేసుల్లో కూడా తమ పరిధి కాదంటూ తిప్పుతారా? ప్రాణాపాయంలో ఉన్నప్పుడు కూడా సరిహద్దుల గొడవేంటి? ఈ ప్రశ్నలకు ఎవరు సమాధానం చెబుతారు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులా? ప్రభుత్వ పెద్దలా? అత్యంత రద్దీ ప్రాంతాల్లో పోలీస్ పెట్రోలింగ్ ఎందుకు లేదు? హైవే పెట్రోలింగ్ ఏమైంది? పోలీసుల నిఘా ఏమైంది? ఇన్ని దారుణాలు జరుగుతున్నా పోలీసింగ్‌లో ఇంకా లోపాలేనా? జరగాల్సిన దారుణం జరిగిపోయాకే పోలీసులు స్పందిస్తారా? వరుసగా అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నా పోలీసుల తీరు మారదా? ప్రియాంక పేరెంట్స్‌ మొత్తుకుంటుంటే ఆ బాధ పోలీసులకు ఎందుకు అర్ధంకాలేదు? ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అని చెబుతున్నా బాధితులతో పోలీసులు వ్యవహరించే తీరు మారదా? జరగాల్సిన ఘోరం జరిగిపోయాక హడావిడి చేస్తే ఏం లాభం? ప్రియాంక పేరెంట్స్ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఎవరు చెబుతారు?