ఓటర్ జాబితాలో వింతలు..

Highlights తెలంగాణ రాష్ట్రం మున్సిపల్ ఎన్నికల పోరుకు సిద్దం అవుతుంది.

తెలంగాణ రాష్ట్రం మున్సిపల్ ఎన్నికల పోరుకు సిద్దం అవుతుంది. ఎన్నికలకు ఇంకా ఎంతో సమయం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేసింది. విడుదల చేసిన ఓటర్ల జాబితా ఎక్కడ చూసినా తప్పుల తడకగానే ఉన్నాయి. పేర్లు ఉండాల్సిన స్థానంలో అక్షరాలు, ఒకరి జాబితాలో మరొకరి ఫోటో, ఒకరి ఓటరు కార్డులో వేరొకరి ఇంటి చిరునామా ఇలా ఒక్కటేమిటి ప్రతీదీ తప్పుల తడకగానే ఉంది. ఇక కులాల విషయానికొస్తే కూడా ఇదే పరిస్థితి. అంతే కాదు ఒకే ఇంట్లో ఉండే భార్యాభర్తల పేర్లు ఓటరు జాబితాలో వేర్వేరు వార్డుల్లో నమోదు కావడం చోద్యం. అంతేనా మరణించిన వారి పేర్లను కూడా జాబితా చేర్చారు. ఒక్క చోట మాత్రమే కాదు రాష్ట్రంలో ఉన్న పురపాలక సంఘాల జాబితాలో చాలా వరకి ఇదే పరిస్థితి నెలకొని ఉంది. కొన్ని వార్డుల్లో వందల సంఖ్యలో ఓటర్లు ఒక వర్గం వారైతే మరో వర్గంగా చూపించడంతో ఓటర్లు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురవుతున్నారు. అధికారులు ఓటర్ల జాబితాను నమోదు చేసేయడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీంతో రిజర్వేషన్లపై ప్రభావితం పడనుందని ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతోంది. ఇకపోతే కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్‌లో 60 డివిజన్లు ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్న అన్ని డివిజన్లలో కుల గణన దారుణంగా ఉందని అంటున్నారు ప్రభావిత పార్టీల నేతలు. వీటిని సరిచేయాలని అధికారులకు వినతి పత్రాలు సమర్పించారు. ఇక కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్‌ 34వ డివిజన్‌లో బీసీ వర్గానికి చెందిన 800 మందిని ఓసీలుగా గుర్తించారు. 51వ డివిజన్‌లో బీసీలను ఓసీలుగా నమోదు చేసారు. అంతేకాదు దాదాపు 300 మంది ఓసీలను బీసీ, ఎస్సీలుగా 4వ డివిజన్‌లో గుర్తించారు.