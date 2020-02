తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రేసింగ్ చేస్తే లైసెన్స్ రద్దే..

Highlights ఖరీదైన బైక్, కార్ ఉంటే చాలు పట్టణాల్లో యువత రెచ్చిపోతారు. సాయంత్రం అయిందంటే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు బైక్ లతో, కార్ లతో రేస్ పెట్టుకుందామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు.

ఖరీదైన బైక్, కార్ ఉంటే చాలు పట్టణాల్లో యువత రెచ్చిపోతారు. సాయంత్రం అయిందంటే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు బైక్ లతో, కార్ లతో రేస్ పెట్టుకుందామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. పట్టణ శివార్లలలో ఉన్న హైవేలపై మితిమీరిన వేగంతో నువ్వా నేనా అన్న చందంగా వాహనాలను నడిపిస్తుంటారు. ఈ విధంగా రేసులంటూ మితిమీరిన వేగంతో వాహనాలను నడిపిన ఎంతో మంది ప్రమాదాలకు గురై బతుకు జీవుడా అంటూ బయటపడితే, ఇంకొంత మంది తమ ప్రాణాలనే పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రవాణా శాఖ ఇలాంటి ప్రమాదాలు సంభవించకుండా ఒక నిర్ణయానికొచ్చారు. రోడ్లపై రేసింగ్, ఛేజింగ్‌లకు పాల్పడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ విషయంపై మంత్రి పువ్వాడ అజయ్‌కుమార్‌ స్పందించి పోలీసులకు ఈ విషయం పై కొన్ని సూచనలు చేసారు. నగరంలో రేసులు నిర్వహించే వాహనాలు ఎన్ని ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించాలని తెలిపారు. వాటి యజమానులను స్టేషన్ కు పిలిపించి రేసులు, ఛేజింగులు చేయకుండా కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చిన తరువాత కూడా వాహణదారులు అదే విధంగా పరిమితికి మించిన వేగంతో నడిపితే వారి లైసెన్స్‌ రద్దు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. అంతే కాకుండా వాహనాలను కూడా సీజ్‌ చేయాలని తెలిపారు. ఇక ఇదే నేపథ్యంలో కొంత మంది పోలీసులు నెక్లెస్‌ రోడ్డు, పీవీ ఎలివెటెడ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వే, ఔటర్‌ రింగురోడ్లపై అతి వేగంతో దూసుకుపోతున్న వారిని పోలీసులు వెంబడించి మరీ పట్టుకున్నారు. వారిని అధికారుల ముందుకు హాజరు పరిచి జరిమానా విధించారు. దీంతో అతి వేగంగా రోడ్లపై వెళ్లాలనుకునే వారికి ప్రభుత్వం చెక్ పడినట్టే.