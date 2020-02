Coronavirus: ఆ ఎయిర్ పోర్ట్ కు కరోనా టెన్షన్

ఆ ఎయిర్ పోర్ట్ కు కరోనా టెన్షన్ Highlights కరోనా వైరస్‌ కలకలం నేపథ్యంలో శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టులో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. హాంకాంగ్‌, సింగపూర్‌,...

కరోనా వైరస్‌ కలకలం నేపథ్యంలో శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టులో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. హాంకాంగ్‌, సింగపూర్‌, స్విట్జర్లాండ్‌ నుంచి వస్తున్న ప్రయాణికులకు స్ర్కీనింగ్‌ టెస్ట్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు. చైనా కనెక్టింగ్‌ విమానాలపై ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సిబ్బంది దృష్టి సారించింది. హాంకాంగ్‌ నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు కరోనా వైరస్‌ను గుర్తించే థర్మల్‌ స్ర్కీనింగ్‌ టెస్ట్‌లను నిర్వహిస్తున్నారు. కరోనా వైరస్‌పై తెలంగాణ ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఈ విషయంపై ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఆదివారం టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పని చేస్తున్న పల్మోనాలజిస్ట్‌లు అందరూ అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అన్ని టీచింగ్ హాస్పిటల్స్‌లో కరోనా వైరస్ అనుమానితులు వస్తే చికిత్స చేయడం కోసం ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సూచించారు. మరో పక్క ఇవాళ్టి నుంచి గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్లో కరోనా వైరస్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు మంత్రి ఈటల రాజేందర్‌. ప్రతి రోజు 30 మందికి కరోనా వైద్య పరీక్షలు చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఒక్కొక్క పరీక్షకు 10 గంటల సమయం పడుతుందన్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో ఒక్క కరోనా కేసు కూడా పాజిటివ్‌గా నమోదు కాలేదన్నారు.