Traffic Challan: టార్గెట్లపైనే టాఫ్రిక్‌ పోలీసుల ఫోకస్‌

Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు టార్గెట్లు తప్ప... ట్రాఫిక్ సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రజలు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నా రోడ్లపై వాహనాలు ఎంత సేపు నిలిచిపోయినా మౌనంగా ఉంటున్నారు. సెల్‌ఫోన్లు, కెమెరాలు, ట్యాబ్‌లు చేతిలో ఉంటే చాలు మా పనైపోతుంది అనుకుంటున్నారు. వాహనదారులు రూల్స్ పాటించకున్నా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాహనాలు పార్క్‌ చేసినా వారికి అవసరం లేదు. ట్రాఫిక్ సిబ్బంది ప్రధాన అజెండానే వేరు వారి టార్గెట్లే వేరు. అసలు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎందుకు అంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు. ప్రజల సమస్యలు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు. వరంగల్ నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య రోజు రోజుకూ అధికమౌతున్నా ట్రాఫిక్ సిబ్బంది మాత్రం తమ పని తాము చేసుకుపోతున్నారు. ప్రజలు ఎవరి ఇష్టానుసారం వారు ప్రయాణించినా ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ జరిగినా పెద్దగా స్పందించంలేదు. ఇందుకు కారణం వాహనదారుల ఫొటోలు తీయడంలో సిబ్బంది నిమగ్నమై ట్రాఫిక్‌ సమస్యలను పట్టించుకోవడం మానేశారు. ప్రధాన జంక్షన్లలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో కొన్నిచోట్ల నేరుగా మరికొన్నిచోట్ల చాటుగా ఉంటూ వీడియోలు, ఫోటోలు తీస్తూ టార్గెట్లను కంప్లీట్‌ చేస్తున్నారు. ప్రతీ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్‌కు నిత్యం వంద ఫోటోలు తీయాలన్న లక్ష్యంతో వారు అసలు డ్యూటీలు మరిచి ఫోటోగ్రాఫర్లుగా మరిపోయారని స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు. రోడ్డుపై ఎటువంటి ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలు సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా చూడడం ట్రాఫిక్ పోలీసుల ప్రధాన విధి. అయితే ప్రతి ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ రోజుకు వంద చలాన్లు వేయాలన్న టార్గెట్ ను ఉన్నతాధికారులు విధించడంతో ట్రాఫిక్‌ సిబ్బంది అదే పనిలో బిజీ అయ్యారు. దీంతో ఒకేరోజు ఒక్కో వాహనానికి రెండుచోట్ల చలాన్లు పడడం నెంబర్ వేరే ఉండి వాహనం వేరే ఉండి.. చలాన్లు పడడంతో వంటి సమస్యలు తలెత్తడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గతంలో పోలీసులంటే భయం ఉండేది అయితే ఇప్పుడు వాళ్ల చేతుల్లో ఉన్న కెమెరాలను చూసి భయపడాల్సి వస్తుందని వాహనదారులు వాపోతున్నారు. వరంగల్‌, కాజీపేట, హనుమకొండ నగరాలకు నిత్యం పర్యాటకులు తాకిడి ఎక్కువగానే ఉంటుంది. మరోవైపు షాపింగ్ మాల్స్ కి సెల్లార్ లేకపోవడంతో రోడ్డు మీదే పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. దీంతో వాహనాల తాకిడి ఎక్కువై ట్రాఫిక్ కష్టాలు మరింత పెరిగాయి. అంతేకాక రోడ్ల విస్తరణలు చేయకపోవడం పార్కింగ్ స్థలం లేకపోవడంతో కూడా ట్రాఫిక్ సమస్యలు అధికంగానే ఉన్నాయి. అయితే వరంగల్ నగరంలో ప్రధాన కూడళ్ళలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెల్మెంట్ ధరించకపోవడం, త్రిబుల్ రైడింగ్ , సిగ్నల్ జంప్, రాంగ్ రూట్ , జిబ్రా లైన్ క్రాస్ వంటి తప్పితాలన్నీ కెమెరాల్లో ఆటోమేటిక్‌గా రికార్డ్‌ అవుతాయి. దీంతో నేరుగా ఇంటికే ఈ- చలానాలు చేరుతాయని ట్రాఫిక్ పోలీసులు చెబుతున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ట్రాఫిక్ సిబ్బంది డ్యూటీలు పక్కన పెట్టి ఫోటోల తీయడానికే పరిమితమవ్వడంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు మరింత పెరుగుతున్నాయని ప్రజలు అంటున్నారు. చలాన్ల రూపంలో కూడా దోపిడీ భారీగా జరుగుతుందని విమర్శిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ట్రాఫిక్ కష్టాల నుంచి బయటపడడంతో పాటు చలాన్ల సమస్య కూడా కొలిక్కిరావాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.