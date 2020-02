పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన పెంపుడు శునకం

చాలా మంది పెంపుడు జంతువులను తమ ఇంట్లో మనిషిగా భావిస్తుంటారు. వాటిని ఎంతో అపురూపంగా చూసుకుంటారు. అంతే కాదు వాటికి ముద్దు పేర్లను పెట్టి తమ పిల్లలాగా చూసుకుంటారు. వాటికి ఇష్టమైన భోజనం పెట్టి సంతృప్తి పరుస్తారు. వాటి ఆటలను చూసి ఎంతో మురిసిపోతుంటారు జంతువుల యజమానులు.

ఇక ఈ జంతువులు కూడా యజమానులతో అంతే ప్రేమగా, విశ్వాసం కలిగి మెదులుతాయి. ఇంటికి, యజమానికి కాపలాగా ఉంటాయి. యజమానికి కష్టం కలిగిందంటే చాలు ముందుగా అవే ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవుతాయి. రెండు రోజుల వారు కనిపించకపోతే పసిపిల్లలలాగా బెంగపెట్టుకుంటాయి. యజమానిని చూడగానే ఆనందంతో ఊగిపోతాయి. ఒక మనిషి, పెంపుడు జంతువుల మధ్య అనుబంధం ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు అనుకుంటున్నారా. ఇటీవల ఒక రచయిత్రి తాను రాసిన పుస్తకాన్ని పెంపుడు కుక్కతో ఆవిష్కరింపజేసారు. అంటే ఆమెకి ఆ డాగీ అంటే ఎంత ఇష్టమో అర్థం చేసుకోండి. పూర్తివివరాల్లోకెళ్తే ఇన్ఫోసిస్‌ ఫౌండేషన్‌ చైర్మన్‌, నారాయణమూర్తి సతీమణి సుధామూర్తి ఇటీవల 'గోపి డైరీస్‌ - కమింగ్‌ హోమ్' పేరిట ఒక పుస్తకాన్ని రచించారు. అది పుస్తకం కూడా చెట్టుమీదనో, పుట్టమీదనో కాదు తానెంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న శునకంపైనే పుస్తకాన్ని రాశారు. ఆ పుస్తకానికి కూడా తన కుక్క పేరు గోపీ అనే పెట్టారు. ఈ పుస్తకాన్ని తాజాగా హైదరాబాద్ లోని అశోక్ నగర్‌ లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలోపెంపుడుకుక్క గోపి ద్వారానే పుస్తకాలను ఆవిష్కరింపచేశారు. పుస్తకాల కట్టకు కట్టిన ప్రత్యేకతాడును గోపి లాగగా పుస్తకం ఆవిష్కారమైనట్టు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా రచయిత్రి సుధామూర్తి మాట్లాడుతూ గోపి అంటే తనకెంతో ఇష్టమని అన్నారు. దాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చినప్పటి తన అనుభూతులనే ఈ పుస్తకంలో రాశానని తెలిపారు. జంతువులను షోషించలేననుకునే వారు వాటిని జంతుసంరక్షణ శాలలకు అప్పగించాలని సూచించారు.