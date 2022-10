తెలంగాణలో దాడులకు పీఎఫ్ఐ కుట్ర.. ఆర్ఎస్ఎస్, హిందూ కార్యకర్తలే టార్గెట్..

X తెలంగాణలో దాడులకు పీఎఫ్ఐ కుట్ర.. ఆర్ఎస్ఎస్, హిందూ కార్యకర్తలే టార్గెట్.. Highlights PFI Attacks: పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యకర్తలు తెలంగాణలో దాడులకు పాల్పడే ప్రమాదం ఉందని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు పోలీసులను హెచ్చరించాయి.

PFI Attacks: పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యకర్తలు తెలంగాణలో దాడులకు పాల్పడే ప్రమాదం ఉందని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు పోలీసులను హెచ్చరించాయి. కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్, విశ్వహిందూ పరిషత్, హిందూ ధార్మిక సంస్థలకు చెందిన కార్యకర్తలపై దాడులకు పీఎఫ్ఐ కార్యకర్తలు ప్రణాళిక రచించిన నేపథ్యంలో తెలంగాణలోనూ దాడులు జరిగే ఛాన్స్ ఉందని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు సూచించాయి. ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల హెచ్చరికలతో తెలంగాణలో ఆర్ఎస్ఎస్, వీహెచ్‌పీ, హిందూ ధార్మిక సంస్థల ప్రతినిధులను పోలీసులు అలెర్ట్ చేశారు.