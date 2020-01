మధ్యాహ్నం భోజనం వికటించి విద్యార్థులు అస్వస్థత

ప్రతి రోజులాగే విద్యార్థులు ఉదయాన్నే పాఠశాలకు హాజరయ్యారు. ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన పాఠాలను శ్రద్దగా విన్నారు. అప్పటికే మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట అయింది. పిల్లలందరూ రోజులాగానే మధ్యాహ్నం భోజనానికి కూర్చుకున్నారు, తిన్నారు. అంతే ఒకరి తరువాత ఒకరు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు ఏకంగా 44 మంది విద్యార్థులు ఆస్ప్రతి పాలయ్యారు. అందులో 5గురు విద్యార్థులు పూర్తివివరాల్లోకెళితే నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లా పెద్దకొత్తపల్లి మండలంలోని చంద్రకల్‌ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 44 మంది విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజనం వికటింటి అస్వస్థలకు గురయ్యారు. ఈ పాఠశాలలో మొత్తంగా చూసుకుంటే 144 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. వీరిలో 125 మంది విద్యార్థలు పాఠశాలకు హాజరయ్యారని రోజులాగే మధ్యాహ్న భోజనం చేశారని చెప్పారు. భోజనం చేసిన కొద్ది సేపటికి 44 మంది విద్యార్థులు తీవ్రకడుపునొప్పితో బాధపడుతూ, వాంతులు చేసుకుని అస్వస్థతకు గురయ్యారని తెలిపారు. అది గమంనించి పాఠశాల సిబ్బంది, ప్రధానోపాధ్యాయులు వెంటనే 108 కి కాల్ చేసి అంబులెన్స్ పిలిపించి విద్యార్థులను ఆస్పత్రికి తరలించారన్నారు. వారిలో పదో తరగతికి చెందిన విద్యార్థులు మానస, ప్రేమలత, మంజుల, లక్ష్మి, వంశీల పరిస్థితి విషమంగా మారడంతో ఐసీయూలో ప్రత్యేకంగా వైద్యం అందిస్తున్నారన్నారు. దీంతో ఆ పాఠశాలలో చదువుతున్న మిగతా విద్యార్థులు, బాధితుల తల్లిదండ్రులు అధికారుల పర్యవేక్షణలోపం, నాసిరకమైన మధ్యాహ్న భోజనం వల్లనే ఇలా జరిగిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఈ సంగతి తెలుసుకున్న జెడ్పీ చైర్‌పర్సన్‌ పెద్దపల్లి పద్మావతి, డీఈఓ గోవిందరాజులు ఆస్పత్రికి చేరుకుని విద్యార్థులను పరామర్శించారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సంఘటనలపై విచారణజరిపించి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి సమాచారం నాగర్ కర్నూల్ కలెక్టర్ ఈ.శ్రీధర్‌ కు చేరడంతో వెంటనే ఆసుపత్రికి చేరుకుని విద్యార్థులను పరామర్శించారు. విద్యార్థులతో మాట్లాడి సంఘటన గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం సంఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి నివేదిక అందించాలని డీఈఓను ఆదేశించారు.