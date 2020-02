Nirmal: శివాలయంలో దర్శనమిచ్చిన పాము

మహా శివరాత్రి గడియల్లో.. శివాలయంలో పాము దర్శనమివ్వడం.. భక్తులు తన్మయత్వంలో మునిగిపోయారు. నిర్మల్ జిల్లా దస్తూరాబాద్ మండలం.. గొడిసేర్యాల గ్రామంలోని.., రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ పరిసరాల్లో పాము కనిపించింది. ముందుగా ఆలయంలోని స్వామివారి విగ్రహం చుట్టూ తిరిగిన పాము.. ఆ తర్వాత పరిసరాల్లో తిరగాడింది. రాజరాజేశ్వరస్వామి వారే పాముగా దర్శనమిచ్చారని.. భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అయితే ఏటా ఇలా పాము దర్శనమిస్తుందని.. భక్తులు చెబుతున్నారు.