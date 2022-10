Revanth Reddy: త్వరలోనే బీజేపీలో టీఆర్ఎస్ఎల్పీ విలీనం..

X Revanth Reddy: త్వరలోనే బీజేపీలో టీఆర్ఎస్ఎల్పీ విలీనం.. Highlights Revanth Reddy: తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్‌రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Revanth Reddy: తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్‌రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీఆర్‌ఎస్, బీజేపీ మధ్య అవగాహన ఉందని ఆరోపించారు. టీఆర్‌ఎస్, బీజేపీ మధ్యే ప్రధాన పోటీ అని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌ ఉనికిలో కూడా లేదని అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ మధ్య రాజకీయ వైరుధ్యమున్నట్లు నమ్మిస్తున్నారన్నారు. టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చాక వేల కోట్లు కొల్లగొట్టిందని ఆరోపించారు. కేసీఆర్‌ అవినీతిపై కేంద్రం ఎందుకు విచారణ చేయట్లేదని ప్రశ్నించారు. బీజేపీని బలపర్చేలా మంత్రి కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయన్నారు. బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ మధ్య ఎలాంటి రాజకీయ వైరుధ్యాలు లేవన్నారు. కాంగ్రెస్‌ను బలహీన పర్చేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాజ్యసభలో టీఆర్ఎస్ ఫ్లోర్‌ను బీజేపీలో చేర్చడానికి రంగం సిద్ధమైందని రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. ఇప్పటికే నలుగురు ఎంపీలు రెడీ అయ్యారని మరొకరు వస్తే టీఆర్ఎస్ ఫ్లోర్ మొత్తం బీజేపీలో విలీనమవుతుందన్నారు. ప్రగతిభవన్‌లో ఉండి ప్రగతి సాధించిన ఓ ఎంపీ నేతృత్వంలోనే బీజేపీలో టీఆర్ఎస్ ఫ్లోర్‌ విలీనం అవుతుందని రేవంత్‌ వ్యాఖ్యానించారు.