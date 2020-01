ఉత్తమ్, జానారెడ్డి ఇలాకాలో కాంగ్రెస్‌కు ఎదురుదెబ్బ

ఉత్తమ్ , జానారెడ్డి ఇలాకాలో కాంగ్రెస్‌కు ఎదురుదెబ్బ Highlights ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కారు హవా కొనసాగింది. ఉత్తమ్ , జానారెడ్డి ఇలాకాలో కాంగ్రెస్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది....

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కారు హవా కొనసాగింది. ఉత్తమ్ , జానారెడ్డి ఇలాకాలో కాంగ్రెస్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. హుజూర్‌ నగర్ మున్సిపాలిటీ టీఆర్‌ఎస్ కైవసం చేసుకుంది. ఈ మున్పిపాలిటీలో మొత్తం 28 సీట్లు ఉండగా 18 సీట్లలో టీఆర్ఎస్ గెలుపొందింది. హాలియా, నాగార్జున సాగర్‌‌లో టీఆర్ఎస్ విజయం సాధించింది. ఆలేరు, చిట్యాల, మోత్కూరు, తిరుమలగిరి, దేవరకొండ, పోచంపల్లి, కోదాడలో గులాబీ గుభాలించింది.