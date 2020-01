మున్సిపోల్స్: పదవుల కోసం పోటీకి దిగుతున్న సీనియర్ నాయకుల బంధువులు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మోగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే 120 మునిసిపాలిటీలు, 10 కార్పొరేషన్లు సహా 130 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ పట్టణాల్లో తామే విజయం సాధించాలని అన్ని పార్టీల వర్గాలు పోటీ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లోనూ విజయం సాధించాలని, ఎక్కువ శాతం మునిసిపాలిటీలను గెలుచుకుంటామని గట్టి నమ్మకంతో ఉంది. దీంతో పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నాయకులు మునిసిపాలిటీలలో చైర్‌పర్సన్‌లు, కార్పొరేషన్లలో మేయర్‌ల పదవికి పోటీ చేసే విధంగా తమ బంధువులను ప్రోత్సహిస్తున్నట్టు సమాచారం. అంతే కాక పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో చైర్‌పర్సన్‌లు, డిప్యూటీ చైర్‌పర్సన్‌లు, మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్‌ల పదవులు తమ పిల్లలను, జీవిత భాగస్వాములకు రావాలని సీనియర్ నాయకులు ఆశపడుతున్నారు. దీంతో నాయకులు వారి పిల్లలను, జీవిత భాగస్వాములను ఈ ఎన్నికలలో పోటీ చేయించడానికి ముందుకొస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీచేయడానికి పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె.టి.రామారావు నుంచి హామీ కూడా లభించినట్లు సమాచారం. మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో దిగేది వీరే.. ♦ మహబూబ్‌నగర్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవి అభ్యర్థిగా తన సోదరుడు శ్రీకాంత్ గౌడ్ పేరును ఎక్సైజ్ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ముందుకు తీసుకువస్తున్నారని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. ♦ అదే విధంగా మీర్పేట్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవికి మంత్రి పి సబితా ఇంద్ర రెడ్డి కుమారుడు కార్తీక్ రెడ్డి పేరును తెరమీదికి తీసుకువస్తున్నారు. వారితో పాటు గానే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు తమ జీవిత భాగస్వాములకు పదవులను కల్పించడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ♦ ఇక నాగర్ కర్నూల్ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి తన భార్య మర్రి జమునకు చైర్‌పర్సన్ పదవి కోసం బరిలో దింపుతున్నట్టు ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇప్పటి వరకూ మర్రి జమున పార్టీలో చురుకుగా పని చేసారని, అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ప్రచారంలో పాల్గొన్నారని పార్టీ నాయకులు తెలిపారు. ♦ ఇకపోతే మహాబుబాబాద్ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ కుమార్తెతో సహా ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బరిలో దిగడానికి ముందుకొస్తు్న్నారని పార్టీ వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి. ♦ పీర్జాదిగూడ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవికి హైదరాబాద్ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ భార్య శ్రీదేవి యాదవ్ పేరును తీసుకొస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు. ఎన్నికలలో పార్టీ నాయకులు తమ బంధువుల పేర్లను ముందుకు తీసుకురావడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. రాష్ట్రంలో జరిగే ఎన్నికల్లో పదవులను దక్కించుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. ఇదే నేపథ్యంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవులకు ఇటీవల జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికలలో కూడా నాయకులు ఇదే విధంగా పోటీ చేసి పదవులను పొందారు. ప్రస్తుతం అధికార పార్టీ నాయకులు వార్డుల రిజర్వేషన్లను ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారా అని దురుచూస్తున్నారు. ఇక రిజర్వేషన్లను ప్రకటించగానే ప్రచారాన్ని సమర్థవంతంగా చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక ఈ వార్డుల రిజర్వేషన్ల జాబితాను జనవరి 5 న ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుందని, ఇంకా చాలా మంది నాయకులు పదవుల కోసం పోటీచేసే అవకాశం ఉందని ఆయా వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ వార్తను ఇంగ్లీష్ లో చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి...