దేశానికి మరిన్ని సంవత్సరాలు మోదీ సేవలందించాలి : సీఎం కేసీఆర్

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు తన సందేశాన్ని ట్వీట్ చేశారు. దేశానికి మోదీ సేవలు నిరంతరం కొనసాగాలని కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు. భగవంతుడు మోదీని దీవించాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు సీఎం ట్వీట్‎లో పేర్కొన్నారు.

CM Sri K. Chandrashekar Rao extended birthday greetings to Hon'ble Prime Minister Shri @NarendraModi ji. In a special message sent to the Prime Minister on Tuesday, CM prayed the Almighty to bless Modi ji to serve the country for many more years.