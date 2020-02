జన జాతరకు జాతీయ పండగ హోదా కల్పిస్తాం: అర్జున్ ముండా

రెండేళ్లకు ఒక సారి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగే తెలంగాణ కుంభమేళ మేడారం జాతరకు తెలంగాణ మంత్రులే కాకుండా కేంద్ర మంత్రులు కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే శనివారం ఉదయం కేంద్ర గిరిజన శాఖ మంత్రి అర్జున్‌ ముండా మేడారం జాతరకు వచ్చారు. దీంతో స్పీకర్‌ పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి, మండలి చైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌ రెడ్డి, మంత్రులు ఇంద్రకరణ్‌ రెడ్డి, ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు, సత్యవతి రాథోడ్‌ ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికి దగ్గరుండి దర్శనం చేయించారు. కాగా అర్జున్ ముండా అమ్మవార్లను దర్శించుకుని, అనంతరం నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్‌ రెడ్డి, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ఆయనతో మాట్లాడి మేడారం జాతరను జాతీయ పండుగగా గుర్తించాలని వినతిపత్రం అందజేశారు. ఇది ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ విషయంపై కేంద్రంతో మాట్లాడామని, అయినప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని వారు తెలిపారు. ఇప్పటికైనా ఈ జాతరకు జాతీయ హోదా కల్పించాలని మంత్రులు కోరారు. ఈ విషయంపై స్పందించిన అర్జున్‌ ముండా దర్శనం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రజల కోరికలు తీర్చే దేవతలుగా సమ్మక్క - సారలమ్మ ప్రసిద్ధికెక్కారని, అందుకే ఈ జాతర ఇంత ప్రసిద్దికెక్కిందని అన్నారు. ఈ జాతరకు రాష్ట్ర ప్రజలు మాత్రమే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న గిరిజనులు, ఇతర వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు సమ్మక్క, సారలమ్మ అమ్మవార్లను దర్శించుకుంటారని ఆయన తెలిపారు. అనంతరం త్వరలోనే మేడారం జాతరను జాతీయ గిరిజన పండగగా గుర్తించే విధంగా ప్రయత్నిస్తామని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దృష్టికి తీసుకెళ్తానని ఈ సందర్భంగా వారికి హామీ ఇచ్చారు.