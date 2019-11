ప్రియాంకారెడ్డి మృతిపై మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. ఈ కేసును స్వయంగా..

ప్రియాంకా రెడ్డి హత్య ఘటనపై తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర దిగ్ర్భాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ కేసును తాను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తానంటూ ట్వీట్ చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి సత్వర న్యాయం జరుగుతుందని కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు. ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే 100 నంబరుకు ఫోన్ చేసి సాయం కోరవచ్చని కేటీఆర్ చెప్పారు.

ప్రియాంకరెడ్డి కుటుంబసభ్యులను మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్‌ కలెక్టర్‌ పరామర్శించారు. హంతకులను కఠినంగా శిక్షిస్తామన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపడతామన్నారు. ప్రియాంక కుటుంబ సభ్యుల బాధ వర్ణనాతీతమని మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Outraged and deeply anguished by the murder of #Priyankareddy I am confident that @TelanganaDGP & the police will catch the animals who committed this heinous crime & deliver justice at the earliest. I'll personally monitor the case too. Anyone in distress, please dial 100 🙏 🙏