జేబీఎస్ నుంచి ఎంజీబీఎస్: జనవరిలో పరుగులు తీయనున్న మెట్రో

Highlights జేబీఎస్‌ టు ఎంజీబీఎస్‌ కి త్వరలో మెట్రో రైలు పరుగులు తీయనుంది.

జేబీఎస్‌ టు ఎంజీబీఎస్‌ కి త్వరలో మెట్రో రైలు పరుగులు తీయనుంది. మెట్రో -2 కారిడార్‌లో భాగంగా ట్రయల్ రన్ నవంబర్ 24 ప్రారంభించారు. ఇదిలా ఉంటే మొదట 2019 డిసెంబర్ చివరి నాటికి మెట్రో -2 కారిడార్‌ జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ (జెబీఎస్) నుంచి మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజీబీఎస్) వరకున్న లైన్లను ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వలన నూతన సంవత్సరంలో ప్రారంభిస్తామని హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ (హెచ్ఎంఆర్ఎల్) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎన్విఎస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే డిసెంబర్ 17న సాంకేతిక నిపుణులు, ఇంజనీర్ల బృందం ట్రయల్ పరుగులను పరిశీలించి రైళ్ల పనితీరును పరిశీలించారు. కొనసాగుతున్న ట్రైల్ పరుగుల కోసం సాంకేతిక లక్షణాలు, భద్రతా ప్రమాణాలు పరీక్షిస్తున్నారు. మెట్రో ప్రారంభానికి సంబంధించి తుది నిర్ణయాన్ని మెట్రో రైల్ సేఫ్టీ కమిషనర్ (సిఎంఆర్ఎస్) నుంచి అనుమతి పొందిన ప్రారంభించబడతాయి. పారడైజ్ గ్రౌండ్స్‌ నుంచి ఇంటర్‌చేంజ్ స్టేషన్ ద్వారా జేబీఎస్, ఎంజీబీఎస్ మధ్య 11 కిలోమీటర్ల దూరం ఉందని తెలిపారు. మెట్రో ద్వారా ఈ దూరాన్ని కేవలం 16 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చన్నారు. అదే రోడ్డు మార్గం ద్వారా ఐతే 38-40 నిమిషాలు పడుతుందని తెలిపారు. ఈ వార్తను ఆంగ్లంలో చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి...