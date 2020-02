మేకలు కాసే ఒక వ్యక్తి దగ్గర AK 47 ఎలా వచ్చింది?

సదానందం AK 47 కాల్పులు జరపటం పై మాజీ పోలీస్ అధికారి స్పందించారు. శిక్షణ లేకుండా AK 47 ఉపయోగించడం సాధ్యం కాదు అంటున్న మాజీ పోలీస్ అధికారి రెడ్డన్న. తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించిన అక్కన్నపేట కాల్పుల ఘటనను పోలీసులు తేలిగ్గా తీసుకున్నారనే విమర్శలు విన్పిస్తున్నాయి. ఏకే-47తో కాల్పులు జరిపిన సదానందంను రిమాండ్‌ చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు. మీడియా సమావేశం పెట్టకుండా.. ప్రెస్‌నోట్‌ విడుదల చేశారు. పలు అనుమానాలకు సమాధానం చెప్పకుండానే... తూతూ మంత్రంగా పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. గంగరాజు ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశామని.. నిందితుడి నుంచి ఏకే-47, 9 MM కార్బన్‌ స్వాధీనం చేసుకున్నామని పత్రికా ప్రకటనలో పోలీసులు తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే అసలు సదానందంకు ఏకే-47, 9 MM కార్బన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో పోలీసులు వివరణ ఇవ్వలేదు. అయితే గతంలో హుస్నాబాద్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఆయుధాలు మిస్సయ్యాయి. సదానందం వద్ద దొరికిన ఆయుధాలు.. హుస్నాబాద్ పీఎస్‌లో అదృశ్యమైన ఆయుధాలు ఒకటేనా కాదా అనే విషయంలో పోలీసులు క్లారిటీ ఇవ్వడం లేదు. హుస్నాబాద్‌ పీఎస్‌లో అదృశ్యమైన ఆయుధాలు సదానందం వద్ద ఉన్నాయంటే పరువు పోతుందనే పోలీసులు గోప్యత పాటిస్తున్నట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.