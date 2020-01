మంత్రి ఎర్రబెల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. కేటీఆర్ సీఎం ఎప్పుడు అవుతారో..

తెలంగాణ రాష్ర్ట మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకరరావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అన్ని అర్హతలున్నాయన్నారు. కేటీఆర్ సమర్ధ నాయకుడని ఆయన నాయకత్వంలో జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లో విజయం సాధించామన్నారు ఎర్రబెల్లి. కేటీఆర్ సీఎం ఎప్పుడు అవుతారో కేసీఆర్ నిర్ణయిస్తారని చెప్పారు. చంద్రబాబు కొడుకు లోకేష్, సోనియా గాంధీ కొడుకు రాహుల్ గాంధీలా కేటీఆర్ అసమర్ధుడు కాదన్నారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్య తెచ్చిన నెహ్రూ కుటుంబం ప్రభుత్వాన్ని పాలించలేదా రాష్ర్టానికి స్వాతంత్ర్యం తెచ్చిన కేసీఆర్ కుటుంబం ఎందుకు పాలించ వద్దని ఎర్రబెల్లి ప్రశ్నించారు. కాగా,రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్‌దే విజయమన్నారు ఎర్రబెల్లి. ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా ప్రతిపక్షాలు ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలనడం కామన్ అయిపోయిందన్నారు. ఈసారి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వార్ వన్ సైడ్ అవుతుందన్నారు.