హైదరాబాద్‌కి మణిహారమైన పివిఎన్ఆర్ హైవేకి ముప్పు పొంచి ఉంది. హెచ్‌ఎండీఏ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వాహన దారులపాలిట శాపంగా మారే ప్రమాదముంది. పిల్లర్‌ నంబర్‌ 20కు సంబంధించిన వయాడక్ట్‌ పెచ్చులూడుతోంది. నిత్యం వేలాది వాహనాలు ఈ పిల్లర్‌ కింద నుంచే ప్రయాణిస్తుంటారు. పొరపాటున ఏదైనా జరిగితే భారీ ప్రమాదం జరగొచ్చు. తాజాగా సినీ రచయిత, నిర్మాత కోన వెంకట్‌ పీవీఎన్‌ఆర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవే పిల్లర్‌ నంబర్‌ 20 వద్ద ఉన్న పరిస్థితిని అధికారుల దృష్టికి తీసుకు వచ్చారు. ప్రమాదకరంగా పెచ్చులు ఊడిపోయిన ఫ్లై ఓవర్‌ ఫోటోలను తన సోషల్ మీడియా పేజ్‌లో పోస్ట్ చేసిన కోన వెంకట్‌.. కేటీఆర్‌, తో పాటు జీహెచ్‌ఎంసీలకు ట్యాగ్ చేశారు. మరి కోన ట్వీట్‌ అధికారులు ఎలా స్పదింస్తారో చూడాలి.

Damaged condition of the PVNR expressway near Pillar No : 20 , please take care before it's too late @GHMCOnline @KTRTRS

Source: Facebook friend pic.twitter.com/1Disn6bMRy