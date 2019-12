భారీ పరిహారం కోరుతున్న 'దిశ' నిందితుల కుటుంబాలు

దిశ హత్యాచార కేసులో నలుగురు నిందితుల కుటుంబాలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఎన్‌కౌంటర్‌లో పాల్గొన్న పోలీసులపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని వారు సుప్రీంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పోలీసులు నిందితులను నకిలీ ఎన్‌కౌంటర్ చేశారని వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. అలాగే సీపీ సజ్జనార్ సహా ఎన్ కౌంటర్‌లో పాల్గొన్న పోలీసులపై విచారణ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని వారు న్యాయస్థానానికి విన్నవించారు. అలాగే కస్టడీలో ఉన్న నిందితులను హత్య చేసినందుకుగాను ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.50లక్షల నష్ట పరిహారాన్ని ఇప్పించాలని కోరారు. కాగా, దిశ హత్య కేసులో నిందితులుగా ఉన్న నలుగురు నిందితులు ఆరిఫ్, చెన్నకేశవులు, శివ, నవీన్ పోలీసుల ఎన్‌కౌంటర్‌లో మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఎన్‌కౌంటర్‌పై కేసు కోర్టులో విచారణ జరుగుతుండటంతో మృతదేహాలను గాంధీ ఆస్పత్రిలో భద్రపరిచారు.