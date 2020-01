యువకులను చితకబాదిన పోలీసులపై ఐజీ సీరియస్‌

Highlights రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చంద్రంపేటలో యువకులను చితకబాదిన పోలీసులు ఐజీ నాగిరెడ్డి సీరియస్‌ అయ్యారు. ఇద్దరు...

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చంద్రంపేటలో యువకులను చితకబాదిన పోలీసులు ఐజీ నాగిరెడ్డి సీరియస్‌ అయ్యారు. ఇద్దరు ఎస్‌ఐలు, ఓ కానిస్టేబుల్, హోంగార్డ్‌లను అటాచ్‌ చేయాలని ఎస్పీకి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో వారిని పోలీస్ హెడ్‌క్వార్టర్‌కు అటాచ్‌ చేశారు ఎస్పీ రాహుల్‌హెగ్డే. న్యూ ఇయర్‌ వేడుకల సందర్భంగా మద్యం సేవించి యువకులు బహిరంగంగా న్యూసెన్స్‌ చేస్తున్నారన్న అభియోగంతో పోలీసులు వారిని చితకబాదారు. ఈ తతంగాన్ని కొందరు యువకులు అక్కడే ఉన్న బిల్డింగ్‌పై నుంచి వీడియో తీశారు. ఇప్పుడు ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవడంతో.. ఐజీ నాగిరెడ్డి సిరియస్‌గా స్పందించారు.