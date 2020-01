జ్వాలా గుత్తా అకాడమీ వెబ్ సైట్ ను ఆవిష్కరించిన మంత్రి కేటీఆర్

ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడా కారిణి జ్వాలా గుత్తా ఏర్పాటు చేసిన వెబ్ సైట్ ను తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు. జనవరి చివరి వారంలో అకాడమీ ప్రారంభించనున్నట్లు జ్వాలా గుత్తా చెప్పారు. అకాడమీలో 14 బ్యాడ్మింటన్ కోర్టులతో పాటు క్రికెట్, వాలీబాల్, బాస్కెట్ బాల్, ఇండోర్ జిమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. క్రీడా రంగంలో తాను ఎదుర్కొన్న సమస్యలు భవిష్యత్తులో ఏ ప్లేయర్ కు రాకుండా చూస్తానని జ్వాలా గుత్తా చెప్పారు.

Good luck with the academy and I hope it will produce many more champions from our city & state 👍 https://t.co/4O9JVRd1je